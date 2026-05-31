Nyomozós IQ-teszt: találd meg, ki lopta el a gyémántot, és bizonyítsd, hogy Columbót is zsebre vágnád

Ha azt hiszed, az online rejtvények mind egyformák, most meg fogsz lepődni. Most egy igazán izgalmas IQ-tesztet hoztunk el, amiben nyomozóként a te feladatod lesz felderíteni egy rablást. Az ékszerüzlet vezetőjét azonban sürgeti az idő, így mindössze 15 másodperced lesz rámutatni az elkövetőre.

IQ-teszt: találd meg a gyémántrablás elkövetőjét!

Forrás: Bright Side/Jagran Josh

Miért annyira népszerűek a nyomozós IQ-tesztek? Kellően megpörgetik az agytekervényeket.

Nem kérnek sok időt, de cserébe remek kikapcsolódást ígérnek.

Egyszerre használhatod a logikádat, a megfigyelőképességedet és a kriminézős múltadat.

Lássuk, mit vár tőled ez a rejtvény! Egy ékszerüzletben rablás történt. Amíg az eladó egy pillanatra félrenézett, valaki meglovasított egy hatalmas gyémántot. Neked, mint az ügy nyomozójának kell kiderítened, hogy a gyanúsítottak közül ki lehetett a tettes. Nézd meg alaposan őket indíték, lehetőség és árulkodó jelek után kutatva. Vajon a takarítónál lapul a gyémánt? Esetleg a gazdag pár valamelyik tagja tette? Talán egyikük nem is az, akinek elsőre hinnénk? De nem lehet kihagyni a sorból az eladót sem, elég furcsán néz. Vágj bele az IQ-tesztbe, de figyelj meg mindent alaposan és gyorsan, hiszen csupán 15 másodperced van rá!

Kezdődhet a fejtörő? Óra indul!

Ne engedd, hogy ez a rejtvény kifogjon rajtad4 Találd meg a tettest!

A nyomozós rejtvény megoldása

Sikerült rájönnöd a trükkös feladvány nyitjára? Ha igen, úgy gratulálunk, méltó társa lehetnél Columbo hadnagynak! Ugye, hogy egy kis logikával és éles látással nem is volt olyan nehéz ez az IQ-teszt? Ha nem volt elég az idő, próbáld meg még egyszer, de most időnyomás nélkül! Figyeld meg a képen lévő valamennyi embert alaposan!

Mutatjuk a rejtvény megfejtését:

A fejtörő megoldása: a takarító volt a tettes.

Igen, a takarító volt az! Talán megelégelte, hogy nap, mint nap azokat az üvegeket tisztítja, amelyek mögött a milliókat érő ékszerek lapulnak. De az is lehet, hogy eleve a rablás volt a célja, és a takarítás csak egy jó fedősztorinak kellett. Ami biztos, hogy más hasonló feladványokkal is tesztelheted az intelligenciádat. Jó szórakozást!

