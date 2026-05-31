Ma van 2026 második tízmilliószoros napja: a gondolataid teremtő erejűek

A spirituális hagyományok szerint vannak olyan időszakok az évben, amikor a gondolatoknak, szándékoknak és cselekedeteknek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. A tibeti buddhizmusban ilyen különleges alkalomnak számít a tízmilliószoros nap, amelyből 2026-ban négyet tartanak számon. Ezek közül az egyik éppen ma, május 31-én van, amely a hagyomány szerint Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának emléknapja.

Május 31.: ma van 2026 második tízmilliószoros napja.

Forrás: Shutterstock

Miért olyan különleges a mai tízmilliószoros nap?

A tibeti buddhista tanítások szerint az év négy kiemelt napja Buddha életének fontos eseményeihez kapcsolódik.

A hiedelem szerint ilyenkor minden tett, gondolat és szándék megsokszorozott hatással tér vissza az ember életébe.

Ezért a gyakorlók különös figyelmet fordítanak arra, hogy békével, együttérzéssel és tudatossággal töltsék ezeket a tízmilliószoros napokat. A mai dátum a legjelentősebb ünnepek közé tartozik, hiszen egyszerre kapcsolódik Buddha születéséhez, megvilágosodásához és földi életének lezárásához.

A 2026-os tízmilliószoros napok: Február 28. – A csodák napja volt

Május 31. – Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának ünnepe

Július 24. – Az első tanítás napja

November 21. – A mennybemenetel ünnepe

Mit érdemes tenni egy tízmilliószoros napon?

Akár spirituális szemszögből közelíted meg a kérdést, akár egyszerűen egy kis tudatosságot vinnél a hétköznapokba, sokan ezt a napot arra használják, hogy megálljanak néhány percre és átgondolják, milyen irányba szeretnének haladni.

Segíthet például: hálát adni azokért a dolgokért, amelyek már jelen vannak az életedben;

leírni a céljaidat és a terveidet;

néhány percet csendben tölteni meditációval vagy elmélkedéssel;

tudatosan elengedni olyan sérelmeket vagy félelmeket, amelyek visszatartanak;

valamilyen önzetlen gesztust tenni mások felé.

Sokan ilyenkor mantrákat vagy pozitív megerősítéseket is ismételnek. Ilyen lehet például: „Hálával tekintek arra, amim van, és nyitott vagyok mindarra, ami érkezik” vagy „Békét teremtek magamban, és szeretettel fordulok a világ felé.”