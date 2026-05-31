Ma van 2026 második tízmilliószoros napja: a gondolataid teremtő erejűek

Sokan úgy vélik, hogy ezeken a napokon felerősödik mindaz, amire figyelmet fordítunk. Emiatt a tízmilliószoros napokat gyakran a tudatos tervezés, a hála gyakorlása és az új célok kijelölésének időszakaként emlegetik.

A spirituális hagyományok szerint vannak olyan időszakok az évben, amikor a gondolatoknak, szándékoknak és cselekedeteknek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. A tibeti buddhizmusban ilyen különleges alkalomnak számít a tízmilliószoros nap, amelyből 2026-ban négyet tartanak számon. Ezek közül az egyik éppen ma, május 31-én van, amely a hagyomány szerint Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának emléknapja.

Május 31.: ma van 2026 második tízmilliószoros napja.
Miért olyan különleges a mai tízmilliószoros nap?

A tibeti buddhista tanítások szerint az év négy kiemelt napja Buddha életének fontos eseményeihez kapcsolódik. 

A hiedelem szerint ilyenkor minden tett, gondolat és szándék megsokszorozott hatással tér vissza az ember életébe.

Ezért a gyakorlók különös figyelmet fordítanak arra, hogy békével, együttérzéssel és tudatossággal töltsék ezeket a tízmilliószoros napokat. A mai dátum a legjelentősebb ünnepek közé tartozik, hiszen egyszerre kapcsolódik Buddha születéséhez, megvilágosodásához és földi életének lezárásához.

A 2026-os tízmilliószoros napok:

  • Február 28. – A csodák napja volt
  • Május 31. – Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának ünnepe
  • Július 24. – Az első tanítás napja
  • November 21. – A mennybemenetel ünnepe

Mit érdemes tenni egy tízmilliószoros napon?

Akár spirituális szemszögből közelíted meg a kérdést, akár egyszerűen egy kis tudatosságot vinnél a hétköznapokba, sokan ezt a napot arra használják, hogy megálljanak néhány percre és átgondolják, milyen irányba szeretnének haladni.

Segíthet például:

  • hálát adni azokért a dolgokért, amelyek már jelen vannak az életedben;
  • leírni a céljaidat és a terveidet;
  • néhány percet csendben tölteni meditációval vagy elmélkedéssel;
  • tudatosan elengedni olyan sérelmeket vagy félelmeket, amelyek visszatartanak;
  • valamilyen önzetlen gesztust tenni mások felé.

Sokan ilyenkor mantrákat vagy pozitív megerősítéseket is ismételnek. Ilyen lehet például: „Hálával tekintek arra, amim van, és nyitott vagyok mindarra, ami érkezik” vagy „Békét teremtek magamban, és szeretettel fordulok a világ felé.”

Egy nap, amikor a figyelem kerül a középpontba

Függetlenül attól, hogy valaki mennyire hisz a spirituális tanításokban, a tízmilliószoros napok üzenete sokak számára inspiráló lehet: tudatosabban figyelni a gondolatainkra, a szavainkra és a tetteinkre. A hagyomány szerint ugyanis ma különösen nagy jelentősége van annak, milyen energiát sugárzunk a világ felé.

A mai nap jó alkalom lehet arra, hogy egy pillanatra félretedd a rohanást, és arra összpontosíts, mit szeretnél erősíteni az életedben a következő időszakban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
