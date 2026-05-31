Ma van 2026 második tízmilliószoros napja: a gondolataid teremtő erejűek

A spirituális hagyományok szerint vannak olyan időszakok az évben, amikor a gondolatoknak, szándékoknak és cselekedeteknek kiemelt jelentőséget tulajdonítanak. A tibeti buddhizmusban ilyen különleges alkalomnak számít a tízmilliószoros nap, amelyből 2026-ban négyet tartanak számon. Ezek közül az egyik éppen ma, május 31-én van, amely a hagyomány szerint Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának emléknapja.
Miért olyan különleges a mai tízmilliószoros nap?
A tibeti buddhista tanítások szerint az év négy kiemelt napja Buddha életének fontos eseményeihez kapcsolódik.
A hiedelem szerint ilyenkor minden tett, gondolat és szándék megsokszorozott hatással tér vissza az ember életébe.
Ezért a gyakorlók különös figyelmet fordítanak arra, hogy békével, együttérzéssel és tudatossággal töltsék ezeket a tízmilliószoros napokat. A mai dátum a legjelentősebb ünnepek közé tartozik, hiszen egyszerre kapcsolódik Buddha születéséhez, megvilágosodásához és földi életének lezárásához.
A 2026-os tízmilliószoros napok:
- Február 28. – A csodák napja volt
- Május 31. – Buddha születésének, megvilágosodásának és halálának ünnepe
- Július 24. – Az első tanítás napja
- November 21. – A mennybemenetel ünnepe
Mit érdemes tenni egy tízmilliószoros napon?
Akár spirituális szemszögből közelíted meg a kérdést, akár egyszerűen egy kis tudatosságot vinnél a hétköznapokba, sokan ezt a napot arra használják, hogy megálljanak néhány percre és átgondolják, milyen irányba szeretnének haladni.
Segíthet például:
- hálát adni azokért a dolgokért, amelyek már jelen vannak az életedben;
- leírni a céljaidat és a terveidet;
- néhány percet csendben tölteni meditációval vagy elmélkedéssel;
- tudatosan elengedni olyan sérelmeket vagy félelmeket, amelyek visszatartanak;
- valamilyen önzetlen gesztust tenni mások felé.
Sokan ilyenkor mantrákat vagy pozitív megerősítéseket is ismételnek. Ilyen lehet például: „Hálával tekintek arra, amim van, és nyitott vagyok mindarra, ami érkezik” vagy „Békét teremtek magamban, és szeretettel fordulok a világ felé.”
Egy nap, amikor a figyelem kerül a középpontba
Függetlenül attól, hogy valaki mennyire hisz a spirituális tanításokban, a tízmilliószoros napok üzenete sokak számára inspiráló lehet: tudatosabban figyelni a gondolatainkra, a szavainkra és a tetteinkre. A hagyomány szerint ugyanis ma különösen nagy jelentősége van annak, milyen energiát sugárzunk a világ felé.
A mai nap jó alkalom lehet arra, hogy egy pillanatra félretedd a rohanást, és arra összpontosíts, mit szeretnél erősíteni az életedben a következő időszakban.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: