Diana hercegné ezt soha nem bocsátotta meg Sarah Fergusonnak – Emiatt ment tönkre a barátságuk

Simon Benedek
2026.05.31.
III. Károly és András herceg exei jó barátok voltak, de a kapcsolatuk egy apróság miatt megromlott. Íme a részletek Diana hercegné és Sarah Ferguson barátságának végéről!

Sokáig úgy tűnt, Diana hercegné és Sarah Ferguson kapcsolata megingathatatlan. Sokan, többek között a sajtó is próbálta őket ellenségként beállítani, noha a valóságban barátok voltak, akik szinte egyszerre kerültek be a brit királyi családba. Egy királyi életrajzíró most felfedte, milyen, elsőnek apróságnak tűnő ügy állhatott az elhidegülésük mögött. 

Sarah Ferguson és Diana hercegné barátok voltak. 
  • Diana hercegné és Sarah Ferguson barátok voltak, később mégis végleg eltávolodtak egymástól.
  • A szakértők szerint a szakítást egy 1996-os önéletrajzi könyvben megjelent állítás is erősen felgyorsította.
  • Diana attól tartott, hogy Ferguson bizalmas történeteket adhat el róla a nyilvánosságnak.
  • Íme a részletek!

Diana hercegné szerint Sarah Ferguson megbocsáthatatlan dolgot tett

Andrew Lownie királyi szakértő szerint Diana hercegné és Sarah Ferguson kapcsolata utóbbi önéletrajza miatt romlott meg végleg. Az író a Daily Mailnek adott videós interjúban arról beszélt, hogy III. Károly brit király első felesége különösen rosszul viselte az egyik történetet, amely András herceg korábbi nejének, Sarah Fergusonnak az 1996-os könyvében jelent meg. A könyvben Ferguson azt állította, hogy szemölcse lett, miután kölcsönvette Diana hercegné egyik cipőjét. Lownie szerint ez komoly sértés volt Dianának, azonban ennél sokkal mélyebb problémák is meghúzódtak a háttérben.

„Valójában Diana nagyon aggódott amiatt, hogy Sarah Ferguson ezen felül milyen történeteket adhat el róla a könyvében, és ezért ezt a kapcsolatot már soha nem sikerült helyrehozni, bár Sarah Ferguson úgy tett, mintha sikerült volna” – mondta a szakértő, aki szerint nem a történet kellemetlensége zavarta Dianát, hanem maga a tény, hogy a barátnője kitálalt róla. 

Diana és Fergie vasárnapi „panasznapokat” tartottak

A két nő a királyi család tagjaként rendkívül elszigeteltnek érezte magát. Lownie szerint Diana rendszeresen Sarah Fergusonnál töltötte a vasárnapokat, ahol hosszasan beszélgettek a családon belüli nehézségeikről.

„Diana minden vasárnap átment Sarah Fergusonhoz, és együtt panaszkodtak a királyi családra. Mindketten nagyon lekorlátozva érezték magukat a királyi család keretei között. Ugyanakkor Dianának voltak aggályai amiatt, hogy Fergie talán túl harsány, és ezzel aláássa Diana saját hírnevét, ezért kezdett eltávolodni tőle” – állította az író. A barátságuk ekkor már egyre törékenyebb lett, de a végső törést sokak szerint a válások időszaka hozta el.

Diana állítólag magára hagyta Sarah Fergusont

A szakértő szerint Diana és Sarah korábban megállapodtak abban, hogy egyszerre lépnek ki a házasságukból. Sarah Ferguson végül hamarabb vált el András hercegtől, miközben Diana kivárt. Lownie szerint Diana ezzel tulajdonképpen figyelte, hogyan bánik a királyi család Fergusonnal a botrányos válás után, és ebből tanulta meg, hogyan kezelje majd a saját helyzetét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
