Diana hercegné ezt soha nem bocsátotta meg Sarah Fergusonnak – Emiatt ment tönkre a barátságuk

Sokáig úgy tűnt, Diana hercegné és Sarah Ferguson kapcsolata megingathatatlan. Sokan, többek között a sajtó is próbálta őket ellenségként beállítani, noha a valóságban barátok voltak, akik szinte egyszerre kerültek be a brit királyi családba. Egy királyi életrajzíró most felfedte, milyen, elsőnek apróságnak tűnő ügy állhatott az elhidegülésük mögött.
- Diana hercegné és Sarah Ferguson barátok voltak, később mégis végleg eltávolodtak egymástól.
- A szakértők szerint a szakítást egy 1996-os önéletrajzi könyvben megjelent állítás is erősen felgyorsította.
- Diana attól tartott, hogy Ferguson bizalmas történeteket adhat el róla a nyilvánosságnak.
Diana hercegné szerint Sarah Ferguson megbocsáthatatlan dolgot tett
Andrew Lownie királyi szakértő szerint Diana hercegné és Sarah Ferguson kapcsolata utóbbi önéletrajza miatt romlott meg végleg. Az író a Daily Mailnek adott videós interjúban arról beszélt, hogy III. Károly brit király első felesége különösen rosszul viselte az egyik történetet, amely András herceg korábbi nejének, Sarah Fergusonnak az 1996-os könyvében jelent meg. A könyvben Ferguson azt állította, hogy szemölcse lett, miután kölcsönvette Diana hercegné egyik cipőjét. Lownie szerint ez komoly sértés volt Dianának, azonban ennél sokkal mélyebb problémák is meghúzódtak a háttérben.
„Valójában Diana nagyon aggódott amiatt, hogy Sarah Ferguson ezen felül milyen történeteket adhat el róla a könyvében, és ezért ezt a kapcsolatot már soha nem sikerült helyrehozni, bár Sarah Ferguson úgy tett, mintha sikerült volna” – mondta a szakértő, aki szerint nem a történet kellemetlensége zavarta Dianát, hanem maga a tény, hogy a barátnője kitálalt róla.
Diana és Fergie vasárnapi „panasznapokat” tartottak
A két nő a királyi család tagjaként rendkívül elszigeteltnek érezte magát. Lownie szerint Diana rendszeresen Sarah Fergusonnál töltötte a vasárnapokat, ahol hosszasan beszélgettek a családon belüli nehézségeikről.
„Diana minden vasárnap átment Sarah Fergusonhoz, és együtt panaszkodtak a királyi családra. Mindketten nagyon lekorlátozva érezték magukat a királyi család keretei között. Ugyanakkor Dianának voltak aggályai amiatt, hogy Fergie talán túl harsány, és ezzel aláássa Diana saját hírnevét, ezért kezdett eltávolodni tőle” – állította az író. A barátságuk ekkor már egyre törékenyebb lett, de a végső törést sokak szerint a válások időszaka hozta el.
Diana állítólag magára hagyta Sarah Fergusont
A szakértő szerint Diana és Sarah korábban megállapodtak abban, hogy egyszerre lépnek ki a házasságukból. Sarah Ferguson végül hamarabb vált el András hercegtől, miközben Diana kivárt. Lownie szerint Diana ezzel tulajdonképpen figyelte, hogyan bánik a királyi család Fergusonnal a botrányos válás után, és ebből tanulta meg, hogyan kezelje majd a saját helyzetét.
