Diana hercegné ezt soha nem bocsátotta meg Sarah Fergusonnak – Emiatt ment tönkre a barátságuk

Sokáig úgy tűnt, Diana hercegné és Sarah Ferguson kapcsolata megingathatatlan. Sokan, többek között a sajtó is próbálta őket ellenségként beállítani, noha a valóságban barátok voltak, akik szinte egyszerre kerültek be a brit királyi családba. Egy királyi életrajzíró most felfedte, milyen, elsőnek apróságnak tűnő ügy állhatott az elhidegülésük mögött.

Diana hercegné szerint Sarah Ferguson megbocsáthatatlan dolgot tett

Andrew Lownie királyi szakértő szerint Diana hercegné és Sarah Ferguson kapcsolata utóbbi önéletrajza miatt romlott meg végleg. Az író a Daily Mailnek adott videós interjúban arról beszélt, hogy III. Károly brit király első felesége különösen rosszul viselte az egyik történetet, amely András herceg korábbi nejének, Sarah Fergusonnak az 1996-os könyvében jelent meg. A könyvben Ferguson azt állította, hogy szemölcse lett, miután kölcsönvette Diana hercegné egyik cipőjét. Lownie szerint ez komoly sértés volt Dianának, azonban ennél sokkal mélyebb problémák is meghúzódtak a háttérben.

„Valójában Diana nagyon aggódott amiatt, hogy Sarah Ferguson ezen felül milyen történeteket adhat el róla a könyvében, és ezért ezt a kapcsolatot már soha nem sikerült helyrehozni, bár Sarah Ferguson úgy tett, mintha sikerült volna” – mondta a szakértő, aki szerint nem a történet kellemetlensége zavarta Dianát, hanem maga a tény, hogy a barátnője kitálalt róla.

Diana és Fergie vasárnapi „panasznapokat” tartottak

A két nő a királyi család tagjaként rendkívül elszigeteltnek érezte magát. Lownie szerint Diana rendszeresen Sarah Fergusonnál töltötte a vasárnapokat, ahol hosszasan beszélgettek a családon belüli nehézségeikről.

„Diana minden vasárnap átment Sarah Fergusonhoz, és együtt panaszkodtak a királyi családra. Mindketten nagyon lekorlátozva érezték magukat a királyi család keretei között. Ugyanakkor Dianának voltak aggályai amiatt, hogy Fergie talán túl harsány, és ezzel aláássa Diana saját hírnevét, ezért kezdett eltávolodni tőle” – állította az író. A barátságuk ekkor már egyre törékenyebb lett, de a végső törést sokak szerint a válások időszaka hozta el.