Nagyobb és virágzóbb csillagjázmint szeretnél? Ezt az egy dolgot kell tenned!

A hobbikertészek már gőzerővel készülnek a nyári szezonra. Ha te is olyan kertre vágysz, amely nemcsak látványnak lenyűgöző, de az illata is bódító, akkor a csillagjázmin a te növényed. Ez a csodás kúszónövény tökéletesen befutja a falakat és a kerítéseket, miközben fenséges, intenzív aromával árasztja el a környezetét. Na de hogyan hozhatod ki belőle a maximumot?

Íme a csillagjázmin gondozásának titkai.

A csillagjázmin, avagy a trachelospermum jasminoides szuper népszerű idén nyáron, de nem mindegy, hogyan viseled gondját. Egy népszerű TikTok kertészguru, Ish, elárulta a titkot: létezik egy kulcsfontosságú tápoldat, amit ha a talajhoz adsz, valóságos virágmágnesként működik.

A csillagjázmin gondozása

A szakértő szerint a trükk pofonegyszerű: amint észreveszed, hogy a csillagjázminodon kezdenek megjelenni az első apró bimbók, ideje előkapni a paradicsomtápot! Amikor a bimbók már szép számmal borítják a növényt, nincs más dolgod, mint a nyári szezon végéig kéthetetente meglocsolni vele. Ish szerint a megfelelő táplálás „brutális különbséget” jelenthet a virágok mennyiségében.

„Az általános tápoldatokban túl sok a nitrogén, emiatt pont azok a nyomelemek hiányoznak a jázmin talajából, amik a virágzást beindítanák. Ezzel szemben a paradicsomtáp roskadásig van káliummal. Ha ezzel locsolod meg a tövét kéthetente, garantáltan beindul a virágözön!” – magyarázza Ish.

Ahhoz, hogy a jázminod a föld alatt is dőzsöljön a tápanyagokban, érdemes a töve köré egy jó vastag réteg mulcsot vagy általános virágföldet teríteni. A szakértő hozzátette, hogy egy lassan lebomló műtrágya tökéletes alapozás, amitől a növény később sokkal dúsabb és bokrosabb lesz. A turbó fokozatra kapcsolt paradicsomtápos kényeztetéssel ráadásul kiválthatod a metszést is, amit Ish szerint egyébként ráérsz majd ősszel vagy télen megejteni.