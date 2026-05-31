2026. máj. 31., vasárnap Angéla, Petronella

Nagyobb és virágzóbb csillagjázmint szeretnél? Ezt az egy dolgot kell tenned!

2026.05.31.
A titkos csodaszer, amitől garantáltan felrobban a kerted a virágoktól! A profi kertészek végre elárulták, hogy mi a titka a dús virágú csillagjázminnak. Mutatjuk!

A hobbikertészek már gőzerővel készülnek a nyári szezonra. Ha te is olyan kertre vágysz, amely nemcsak látványnak lenyűgöző, de az illata is bódító, akkor a csillagjázmin a te növényed. Ez a csodás kúszónövény tökéletesen befutja a falakat és a kerítéseket, miközben fenséges, intenzív aromával árasztja el a környezetét. Na de hogyan hozhatod ki belőle a maximumot? 

Íme a csillagjázmin gondozásának titkai.
Így lehet tündérmesébe illő csillagjázminod 

  • A jázmin igazi kedvenc a hobbi és a profi kertészek köreiben is.  
  • Nemcsak ellenállhatatlan az illata, de bájos fehér virágai igazi nyári hangulatot árasztanak.  
  • Mutatjuk, mi az az egy trükk, amely elképesztően felturbózza a növényedet! 

 A csillagjázmin, avagy a trachelospermum jasminoides szuper népszerű idén nyáron, de nem mindegy, hogyan viseled gondját. Egy népszerű TikTok kertészguru, Ish, elárulta a titkot: létezik egy kulcsfontosságú tápoldat, amit ha a talajhoz adsz, valóságos virágmágnesként működik. 

A csillagjázmin gondozása 

A szakértő szerint a trükk pofonegyszerű: amint észreveszed, hogy a csillagjázminodon kezdenek megjelenni az első apró bimbók, ideje előkapni a paradicsomtápot! Amikor a bimbók már szép számmal borítják a növényt, nincs más dolgod, mint a nyári szezon végéig kéthetetente meglocsolni vele. Ish szerint a megfelelő táplálás „brutális különbséget” jelenthet a virágok mennyiségében. 

„Az általános tápoldatokban túl sok a nitrogén, emiatt pont azok a nyomelemek hiányoznak a jázmin talajából, amik a virágzást beindítanák. Ezzel szemben a paradicsomtáp roskadásig van káliummal. Ha ezzel locsolod meg a tövét kéthetente, garantáltan beindul a virágözön!” – magyarázza Ish.

Ahhoz, hogy a jázminod a föld alatt is dőzsöljön a tápanyagokban, érdemes a töve köré egy jó vastag réteg mulcsot vagy általános virágföldet teríteni. A szakértő hozzátette, hogy egy lassan lebomló műtrágya tökéletes alapozás, amitől a növény később sokkal dúsabb és bokrosabb lesz. A turbó fokozatra kapcsolt paradicsomtápos kényeztetéssel ráadásul kiválthatod a metszést is, amit Ish szerint egyébként ráérsz majd ősszel vagy télen megejteni. 

Mire kell figyelni a csillagjázmin gondozása során? 

Ha a csillagjázmin levelei sárgulni kezdenek, az a siralmas tápanyaghiány vagy a szomjúság jele lehet. Teszteld le: dugd bele az ujjad a földbe, és ha porszáraz, azonnal küldd meg egy kiadós adag vízzel! A jázmin imádja a rivaldafényt, szóval messziről kerüld el az árnyékos helyeket. Napi 6-8 óra közvetlen napfény kell ahhoz, hogy a növény valóban maximumra járassa a virágtermelést

