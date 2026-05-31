2026. máj. 31., vasárnap

Végre kiderült, hogy a nők valóban jobban bírják-e a fájdalmat: kutatók tisztázták a kérdést

Bába Dorottya
2026.05.31.
Régóta vitáznak arról, hogy vajon a nőknek valóban magasabb-e a fájdalomküszöbük. Nemrég olyan kutatások kerültek napvilágra, melyek végre pontot tehetnek a kérdés végére: a nők jobban bírják a fájdalmat?

Gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon a nők vagy a férfiak tűrik-e jobban a fizikai fájdalmat. Egy népi bölcselet úgy tartja, hogy a nők jobban bírják a fájdalmat, elvégre mégiscsak nekik kell megküzdeniük a szülés nehézségeivel. Csakhogy nem érdemes készpénznek venni ezt az elképzelést, mivel a tudományos kutatások jelentősen árnyaltabb képet mutatnak. Lehetséges, hogy az egész csak egy mítosz része volt? Derítsük ki!

Nem biztos, hogy a nők jobban bírják a fájdalmat
A tudomány kiderítette, hogy a nők valóban jobban bírják-e a fizikai fájdalmat.
Nők vs. Férfiak fájdalomküszöbe

  • Egy régi elképzelés szerint a nők jobban bírják a fájdalmat.
  • Kutatásokat végeztek, hogy kiderítsék, valóban így van-e.
  • A két nem fájdalomtűrése között valóban van eltérés.

A nők jobban bírják a fájdalmat? Íme az igazság

Közszájon forog az elképzelés, hogy a nők jobban bírják a fájdalmat, mely mellett az egyik leggyakoribb érv a szülés. Igen ám, csakhogy ez egy tényező, az egyes fájdalomélmények jelentően eltérhetnek egymástól. Például a szülés érzéstelenítés nélkül, vagy ha favágáskor nem a tűzifába áll a fejsze, az nehezen hasonlítható össze objektíven.

Több kutatás meg is cáfolta a tévhitet: a Bath Egyetem vizsgálatai szerint a nők 30 másodperccel tovább érzik a fájdalmat, mint a férfiak.

Egy 2012-es kutatásban, amikor a fájdalom intenzitását és idejét kellett megjelölni, szintén az az eredmény született, hogy a nők nemcsak alacsonyabb fájdalomküszöbbel bírnak, de még élesebben is érzik a nyilallást. Ennek egyik oka az, hogy a női agy relatíve kevesebb endorfint, azaz természetes fájdalomcsillapítót szabadít fel, mivel az ösztrogén korlátozza termelődését.

Léteznek olyan vizsgálatok, melyek eredményei semmilyen különbséget nem mutattak a két nem fájdalomérzékelése között. Egy 2023-as kutatás pedig megerősítette, hogy a nők jobban tűrik a fájdalmat, amikor 22 megkérdezettből a férfiak rendre intenzívebbnek érezték a meleg és hideg ingereket.

Ugyanolyanok, mégis mások?

A tudomány munkáját nehezíti, hogy nem létezik objektív szám, amivel a fájdalomküszöböt mérni lehet. Az Arizonai Egyetem kutatói nemrég azonban érdekes dolgot fedeztek fel. Frank Porreca és idegtudósokból álló csapata a fájdalom kialakulásának okait vizsgálta, így egerek, főemlősök és emberek gerinc melletti idegdúcaiból vettek mintákat. Ezeket az idegsejteket, vagyis nocicreceptorokat különböző anyagoknak tették ki, amik aztán aktivitást váltottak ki.

A kutatás eredményei szerint a nőnemű alanyokból vett minták a prolaktin nevű fehérjére reagáltak, mely a másik nemnél szinte semmi reakciót nem váltott ki. Ezzel szemben a férfinemű alanyok mintáit az orexin nevű vegyület aktiválta.

Ez a kutatás azért is kulcsfontosságú, mert segíthet olyan fájdalomcsillapítók kifejlesztésében, amik nemspecifikusabban tudják kezelni az akut fájdalmat.

A két nem fájdalomérzékeléséből fakadó különbségek idegrendszerük eltérő működéséből fakadnak. Ennek megfelelően nem lehet kerek perec kijelenteni, hogy a férfiak vagy nők bírják-e jobban a fájdalmat: egyelőre csak annyit tudhatunk biztosra, hasonló, mégis más.

