A hétvége üzenete: 5 csillagjegy pénzt kap, a többi meg karakterfejlődést

Ismered azt a pillanatot, amikor megnyitod a mobilbankot, és egy másodpercre konkrétan felkészülsz lelkileg? Mint amikor egy ex „szia” üzenete felvillan: semmi jóra nem számítasz, de azért megnézed. Na, az asztrológia szerint ezen a hétvégén öt csillagjegynél végre nem a túlélő üzemmód lesz a fő program, hanem valami sokkal izgalmasabb: pénz.

Váratlan pénz, visszautalás vagy „jé, ezt már el is felejtettem” bevétel jöhet.

Azért még ne vegyél pánikból designer csizmát részletre, mert nem biztos, hogy a te jegyed is örülhet.

Nem azt mondjuk, hogy hétfőtől te leszel a magyar Jeff Bezos, de kisebb pluszbevétel, elfeledett tartozás, váratlan utalás vagy egy random „hé, lenne egy meló” üzenet simán becsúszhat a hétvégén. És őszintén? Ránk is férne.

Bak: végre megtérülhet a „majd egyszer jó lesz” korszak

A Bak az a csillagjegy, aki már Excel-táblában szorong. Míg mások spirituális idézeteket posztolnak, ő kalkulál. És most? Úgy tűnik, az univerzum végre azt mondja: oké bestie, itt egy kis pénz, mert már unalmas nézni ezt a szenvedést. Elmaradt fizetés? Plusz meló? Váratlan lehetőség? Simán jöhet. A Bak ezen a hétvégén akár azt is megtapasztalhatja, milyen érzés nemcsak túlélni, hanem enyhén kivirágozni.

Bika: végre nem csak online kosárba rakhat dolgokat

A Bika számára a pénz nem luxus, hanem személyiségjegy. Ő az, aki egyszerre tud spórolni és irracionálisan sok pénzt költeni egy gyertyára, amitől „drága hotel lobby” illat lesz otthon. Most viszont úgy néz ki, hogy valami plusz érkezhet. Régi tartozás? Meglepő lehetőség? Visszatérítés? Bármi jöhet, ami miatt a Bika azt mondja: oké, ezt most megérdemlem és hirtelen három dolgot rendel, amire semmi szüksége.

Skorpió: valaki végre visszaadhatja azt a pénzt, amit már gyászoltál

A Skorpió úgy kezeli a sérelmeket, mint egy FBI-aktát: mindent eltárol. Igen, azt is, hogy valaki 2022-ben nem adta vissza azt a 6500 forintot. És kapaszkodj meg, mert most akár vissza is kerülhet hozzá valami pénz, vagy olyan lehetőség bukkanhat fel, ami teljesen váratlan. Munkahelyi bónusz? Side hustle, mellékmunka? Univerzális jóvátétel? A Skorpió most kicsit úgy érezheti, hogy na végre, a karma dolgozik túlórában, nem én.