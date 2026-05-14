2026. máj. 14., csütörtök

A világ legszőrösebb tinije volt, így néz ki felnőttként - Ma már rá sem ismernél

Nagy Kata
2026.05.14.
Egy ritka genetikai rendellenesség miatt vált világhírűvé az a thai lány, akit egykor az egész világ vérfarkaslányként ismert. Supatra Sasuphan neve akkor került a címlapokra, amikor a Guinness Rekordok Könyve a világ legszőrösebb kamaszlányának nevezte.

Gyerekként még az egész világ Supatra Sasuphan különleges megjelenéséről beszélt, ma azonban már szinte felismerhetetlenül néz ki: a kamaszlány felnőtt, megváltoztatta a külsejét, szerelmes lett és boldogabb, mint valaha!

Supatra Sasuphan egy ritka kromoszóma-rendellenesség miatt máshogy néz ki, mint a legtöbb ember. 
Egy új ember lett felnőtt korára Supatra Sasuphanból

Supatra Sasuphan neve évekkel ezelőtt járta be a világot, amikor a Guinness Rekordok Könyve a világ legszőrösebb kamaszlányaként ismerte el. A thaiföldi lány különleges megjelenése miatt sokan vérfarkaslányként emlegették és bár gyermekként nem volt különösebb problémája az önbizalmával, azért reménykedett benne, hogy egyszer meggyógyul majd.

Sajnos ez a vágya nem teljesülhetett: a lány ugyanis az úgynevezett Ambras-szindrómában szenved, amely a hipertrichózis egyik rendkívül ritka formája és gyógyíthatatlan. 

Ez az állapot a test és az arc túlzott szőrnövekedését okozza. A betegséget évszázadok óta ismerik, de a világon mindössze néhány tucat esetet dokumentáltak. Régen az ilyen embereket gyakran természetfeletti lényeknek hitték, innen ered a vérfarkas-szindróma elnevezés is. 

Bár az orvosok lézeres kezelésekkel próbálták csökkenteni a szőrzetet Supatra testén, a kezelések nem hoztak tartós eredményt, sőt a szőr később még erősebben nőtt vissza. 

A lány az idő múlásával megtanulta elfogadni önmagát, de az évek múlásával megelégelte a döbbent tekinteteket és úgy döntött, rendszeresen borotválni kezdi az arcát és a testét. Az interneten megjelent fotók sokakat megleptek, hiszen szinte teljesen felismerhetetlenné vált korábbi önmagához képest. 

Bár betegsége továbbra is vele maradt, megtanulta kezelni azt, és ma már boldog, kiegyensúlyozott életet él. Boldog párkapcsolatban él, és láthatóan sokkal magabiztosabb lett.

Supatra Sasuphan egy ritka kromoszóma-rendellenesség, a hipertrichózis miatt vált világhírűvé, mivel egész testét sűrű szőr borította, ezért sokan vérfarkaslányként emlegették. A thai lány fiatalon bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ legszőrösebb kamaszlánya, miközben meg kellett küzdenie a csúfolódással és az emberek kíváncsi tekintetével is. Az évek során azonban teljesen megváltozott a külseje, ma már rendszeresen borotválkozik, boldog párkapcsolatban él, és sokkal magabiztosabb életet él.

Ő a világ legidősebb jógaoktatója: 102 évesen is csúcsformában Charlotte Chopin − Elárulta titkát

Úgy tűnik, a mozgás életben tart. Charlotte Chopin 102 éves kora ellenére hetente háromszor jár jógát oktatni, és egy percig sem gondolja, hogy emiatt különleges lenne.

Könnyedén átkarolhatott volna egy elefántot is - Ő volt a világ legmagasabb embere

Robert Pershing Wadlow, a világ legmagasabb embere, aki 85 éve hunyt el, még ma is legendaként él tovább a Guinness Rekordok Könyvében.

