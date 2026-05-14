Palvin Barbi terhes! Ez most nem csak pletyka. A modell az Instagram-oldalán jelentette be, hogy hamarosan háromfősre bővül a családjuk.

Forrás: instagram/realPalvinBarbi

A modell és kedvese, Dylan Sprouse egy közös képpel jelentették be, hogy úton van a baba. A fotón láthatjuk Palvin Barbara gömbölyödő pocakját, ami egyértelművé tette, hogy gyermeket vár. Az Instagram-bejegyzéshez nem fűztek kommentárt, azonban továbblapozva láthatunk egy ultrahang-felvételt a csöppségről, amely egyértelművé teszi, hogy miről van szó. Palvin Barbi gyermeke ráadásul egy metálvillát formázott a kezeivel az ultrahangos fotón, ami azt mutatja, hogy egy igazi kis rocker növekszik a szépség pocakjában.

Palvin Barbara férje nagyon várja már a közös gyermekük érkezését, ugyanis mindössze néhány hónappal ezelőtt beszélt arról egy interjúban, hogy készen áll az apaságra és nagyon szívesen babázna már. Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy márciusban már voltak gyanús jelei a terhességnek, ugyanis Barbi egy párizsi látogatása során szándékosan takargatta a hasát a kamerások elől, majd úgy pózolt a férje mellett, hogy a kezeit összekulcsolta maga előtt, hogy eltakarja a titkát. A gömbölyödő pocakja alapján egyértelmű, hogy ekkor már terhes volt.

