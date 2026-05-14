Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
várandósság Palvin Barbara terhesség Dylan Sprouse
Komáromi Bence
2026.05.14.
Igazak voltak a pletykák! Palvin Barbi gyermeket vár. A modell és kedvese, Dylan Sprouse egy gömbölyödő pocakos képpel jelentették be, hogy hamarosan szülők lesznek.

Palvin Barbi terhes! Ez most nem csak pletyka. A modell az Instagram-oldalán jelentette be, hogy hamarosan háromfősre bővül a családjuk.

Palvin Barbi az első gyermekét hordja a szíve alatt
Palvin Barbi az első gyermekét hordja a szíve alatt
Forrás: instagram/realPalvinBarbi

Palvin Barbi várandós

A modell és kedvese, Dylan Sprouse egy közös képpel jelentették be, hogy úton van a baba. A fotón láthatjuk Palvin Barbara gömbölyödő pocakját, ami egyértelművé tette, hogy gyermeket vár. Az Instagram-bejegyzéshez nem fűztek kommentárt, azonban továbblapozva láthatunk egy ultrahang-felvételt a csöppségről, amely egyértelművé teszi, hogy miről van szó. Palvin Barbi gyermeke ráadásul egy metálvillát formázott a kezeivel az ultrahangos fotón, ami azt mutatja, hogy egy igazi kis rocker növekszik a szépség pocakjában.

Palvin Barbi várandós fotóját itt tudjátok megtekinteni:

Palvin Barbara férje nagyon várja már a közös gyermekük érkezését, ugyanis mindössze néhány hónappal ezelőtt beszélt arról egy interjúban, hogy készen áll az apaságra és nagyon szívesen babázna már. Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy márciusban már voltak gyanús jelei a terhességnek, ugyanis Barbi egy párizsi látogatása során szándékosan takargatta a hasát a kamerások elől, majd úgy pózolt a férje mellett, hogy a kezeit összekulcsolta maga előtt, hogy eltakarja a titkát. A gömbölyödő pocakja alapján egyértelmű, hogy ekkor már terhes volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Palvin Barbi sokatmondó fotókkal reagált a terhességéről szóló pletykákra

Az elmúlt napokban egymást érik a találgatások a szupermodell magánéletéről. Palvin Barbi a közösségi médiában reagált a pocakja körüli pletykákra, de a rajongók továbbra is kételkednek.

Friss fotókon Palvin Barbi gömbölyödő pocakja: tényleg babát vár a szupermodell?

Egyre több jel utal rá, hogy a szupermodell várandós! Palvin Barbi néhány hónapja arról beszélt, hogy szívesen babázna már. Most pedig olyan képek láttak napvilágot, amelyeken jól látszik gömbölyödő pocakja.

Fegyverrel védte meg Palvin Barbit és otthonát Dylan Sprouse – Betörtek a sztárpár házába: Videó

Betörő miatt hívták ki a rendőrséget a magyar modell és Dylan Sprouse házához. Palvin Barbiék nagyon megijedtek, de úgy tudni, később nem tettek feljelentést.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu