Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
pr cikk

Még nem késő csatlakozni: május 31-ig várja a települések jelentkezését a Virágos Magyarország verseny

pr cikk Virágos Magyarország verseny
Life
2026.05.14.
Ne maradj le! A jelentkezési határidő május 31-re módosult.
Forrás: www.viragosmagyarorszag.hu

Jó hír azoknak a településeknek, amelyek még fontolgatják az indulást: a Virágos Magyarország verseny szervezői meghosszabbították a jelentkezési határidőt, május 31-ig továbbra is várják a nevezéseket. Az új határidő több időt ad a felkészülésre, és esélyt teremt azoknak is, akik eddig még csak tervezgették a csatlakozást. A szervezők célja változatlanul az, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. 

Nem elég virágos a településed? Ez nem akadály!

A verseny ma már jóval többről szól, mint a hagyományos értelemben vett virágosítás. A szervezők kifejezetten bátorítják azokat a településeket is, ahol nincsenek klasszikus virágos utcák vagy díszterek. Az értékelés során ugyanis a legfontosabb szempontok az innovatív zöldfelület-gazdálkodás, a zöldfelületek minősége, a fenntartható növényalkalmazás, a klímatudatos megoldások és a közösségi összefogás. A meghosszabbított határidő révén azoknak is esélyük nyílik a nevezésre és a sikeres szereplésre, akik eddig bizonytalanok voltak abban, hogy megfelelnek-e a verseny elvárásainak.

Forrás: www.viragosmagyarorszag.hu

Nevezési kategóriák és elismerések

Bár a dátum új, a nevezés módja és előnyei változatlanok: önkormányzatok nevezhetnek gondozott parkokkal, virágba boruló közterekkel, árnyas fasorokkal és mindenekelőtt olyan innovatív, zöld kezdeményezésekkel, amelyek a helyi összefogás erejét mutatják meg az egész országnak, a fenntarthatóság jegyében. A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig öt települési kategóriában, valamint a hagyományosan népszerű tematikus díjakért folyó versenybe várják a jelentkezéseket: határon innen és túlról egyaránt. Számos szakmai szervezet ajánl fel értékes díjakat a kiemelkedő településeknek, így idén is érdemes versenybe szállni az elismerésekért! 

Forrás: www.viragosmagyarorszag.hu

Közös ügy, hosszú távú hatással

A Virágos Magyarország verseny immár 33. éve ösztönzi az önkormányzatokat és lakóközösségeket arra, hogy tudatosan formálják környezetüket, ami hosszú távon is hozzájárul az élhetőbb települési környezethez. A mozgalom inspiráló példát is mutat: ahol a természet szeretete, a környezettudatos szemlélet és a közösségi cselekvés kéz a kézben jár, ott a jövő generációja egy fenntarthatóbb, jövőálló környezetben nőhet fel.

A szervezők arra bíztatnak mindenkit, éljenek a meghosszabbított jelentkezési határidő nyújtotta lehetőséggel, és kapcsolódjanak be a mozgalomba egy élhetőbb, közösségformáló jövőért. 

Forrás: www.viragosmagyarorszag.hu

További információ:

www.viragosmagyarorszag.hu
facebook.com/viragosmagyarorszag
instagram.com/viragosmagyarorszag
youtube.com/ViragosMagyarorszag

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu