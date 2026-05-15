2026. máj. 15., péntek

Személyiségteszt: válassz egy esernyőt és tudd meg, mi az életcélod

2026.05.15.
Olykor egy-egy döntésünk vagy preferenciánk többet elárul a személyiségünkről, mint az, amit mondunk. Ez az esernyős személyiségteszt is egy játékos, de őszinte módja annak, hogy kiderüljön, mi rejtőzik a lelked mélyén.

Egy esernyő elárulhatja, mi az életfeladatod? Az internet új kedvenc személyiségtesztje szerint igen. A közösségi médiát újra ellepték azok a villámgyors személyiségtesztek, amelyek egyetlen választásból próbálnak meg mindent megfejteni rólunk. Ennek az esernyős tesztnek a lényege, hogy rágyere ki is vagy valójában és mi az életfeladatod. Ehhez nem kell mást tenned, mint hogy kiválaszd a számodra legszimpatikusabb ernyőt a három közül. 

Te tudod mi rejtőzik a lelked mélyén? Ez az esernyős személyiségteszt elárulja. Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt: egyetlen esernyő elmondja mi az életcélod

  • Sokféle személyiségteszt ismeretes a pszichológiában, de kevés mondd el rólunk annyi mindent, mint a döntéseink. 
  • Talán bele sem gondolunk, de egy-egy vonzódásunk egy színhez, formához vagy mintához rengeteget elárul a személyiségünkről. 
  • Éppen erre jó ez az esernyős teszt, ami nem bonyolult, mégis mindent megmutat. 

Ebben a személyiségtesztben minden esernyőnek van egy metaforikus jelentése, ami segíthet azonosítani az életcélodat, beleértve azt is, hogyan szeretnéd irányítani az életedet, mi tesz teljessé, és hogyan fogsz hatással lenni a körülötted lévőkre. Készen állsz?

A teszt kérdése egyszerű: melyik esernyőt választod a három közül?

esernyős személyiségteszt
A személyiségteszt célja, hogy az esernyőválasztással kiderüljön mi az életcélod. Forrás:  jagranjosh.com

Ne dönts elhamarkodottan, lehet, hogy nem az első benyomás nyer. Nézd végig alaposan mind a három ernyőt és azt válaszd, amelyik megszólít. De ne gondold túl, hagyatkozz az ösztöneidre. 

Megoldás

1. Piros, pöttyös esernyő

Ha ezt az esernyőt választottad, akkor az az életcélod, hogy boldogságot terjessz, és másokat ösztönözz, hogy kreativitással és játékossággal fejezzék ki magukat. Számodra az lesz az öröm, ha olyan környezetben lehetsz, ahol új ötleteket javasolhatsz, másokat megnevettethetsz, és könnyedséget hozhatsz az emberek mindennapi életébe. Életcélod, hogy arra ösztönözz másokat, hogy merjenek önmaguk lenni. 

2. Virágos esernyő

Életcélod, hogy segíts az embereknek fejlődni és gyógyulni, valamint gyönyörű dolgokat alkotni. Nagyon mélyen törődsz másokkal, empatikus vagy és segíteni akarsz az embereknek érzelmi fejlődést elérni. Akár kedvesség, kreativitás vagy érzelmi támogatás formájában teszed, nagyon erős kapcsolatokat tudsz kialakítani az emberekkel, és meleg szeretetet és békét hozol nekik, bárhol is jársz. 

3. Vizes esernyő

Ha a vizes esernyőt választottad, akkor a te életcélod, hogy tisztánlátást és igazságot hozz nyugodt, éleslátó természeteden keresztül. Segítesz az embereknek tisztán látni a dolgokat, őszinteségeddel és megértéseddel pedig képes vagy kivezetni őket a zavaros, nehéz időkből. A személyiségteszt szerint megnyugtató hatással vagy az emberekre.

