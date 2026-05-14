Jennifer Garner citromos csirkelevese leolvasztja a makacs kilókat: íme a receptje

Jennifer Garner a YouTube-on nagy sikert arató PretendCookingShow sorozatában mutatta meg ezt a könnyű, mégis laktató levest. Citromos csirkelevesének különlegessége két szokatlan hozzávaló: az ecet és a méz.

Jennifer Garner gyerekeknek is szívesen tanít recepteket.

Jennifer Garner citromos csirkelevese: fehérjebomba Jennifer Garner nemcsak Hollywoodban, hanem a konyhában is otthonosan mozog: imád főzni, és gyakran oszt meg egyszerű, egészséges recepteket rajongóival.

Citromos csirkelevese izmosít, laktat és méregtelenít. Támogatja az izmok regenerációját.

Kímélő, mégis frissítő a citromnak és a zellernek köszönhetően.

Valóságos csodaleves ez, ugyanis a benne lévő csirkehús kiváló fehérjeforrás: segíti az izmok regenerációját, hosszabb időre teltségérzetet ad, és támogatja a szervezetet a mindennapi energiafenntartásban is. Különösen jól tud esni akkor, amikor a testünk valami egyszerűbbre, valami kímélőbb fogásra vágyik. A zeller és a citromlé támogatják az emésztést és a méregtelenítést, a méz pedig éppen csak annyi lágy édességet ad hozzá, hogy az egész harmonikus maradjon. Apropó citrom: C-vitamin tartalma támogatja a gyomorsav termelődését, ami felgyorsítja a tápanyagok lebontását.

Elhatározod, hogy szeretnéd újra top formába hozni magad? Akkor sajátítsd el a receptet, és készülj fel életed egyik legkönnyebb súlyvesztésére és méregtelenítésére! Jennifer Garner is ezzel nyerte vissza alakját gyermekei születése után.

Jennifer Garner citromos csirkeleves-recept

Hozzávalók

4 evőkanál olívaolaj

1 csésze felkockázott hagyma

1 csésze felkockázott répa

1 csésze felkockázott zellerszár

3 gerezd fokhagyma, aprítva

3 teáskanál szárított kakukkfű

3 teáskanál szárított oregánó

csipet chilipehely

1 evőkanál fehér balzsamecet

kb. 4 csésze szálaira szedett főtt csirkehús

1/4 csésze citromlé

1 evőkanál méz

só, bors ízlés szerint

kb. 1,5 l csirkealaplé

Elkészítés

1. Egy nagy lábasban melegíts fel 2 evőkanál olívaolajat, majd pirítsd meg rajta először a hagymát, add hozzá a répát és a zellert, végül a fokhagymát.

2. Amikor minden illatos és puha lesz az edényben, szórj bele kakukkfüvet, oregánót és egy csipet chilipelyhet.