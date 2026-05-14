Jennifer Garner citromos csirkelevese leolvasztja a makacs kilókat: íme a receptje

Jennifer Garner a YouTube-on nagy sikert arató PretendCookingShow sorozatában mutatta meg ezt a könnyű, mégis laktató levest. Citromos csirkelevesének különlegessége két szokatlan hozzávaló: az ecet és a méz.
Jennifer Garner citromos csirkelevese: fehérjebomba
- Jennifer Garner nemcsak Hollywoodban, hanem a konyhában is otthonosan mozog: imád főzni, és gyakran oszt meg egyszerű, egészséges recepteket rajongóival.
- Citromos csirkelevese izmosít, laktat és méregtelenít. Támogatja az izmok regenerációját.
- Kímélő, mégis frissítő a citromnak és a zellernek köszönhetően.
Valóságos csodaleves ez, ugyanis a benne lévő csirkehús kiváló fehérjeforrás: segíti az izmok regenerációját, hosszabb időre teltségérzetet ad, és támogatja a szervezetet a mindennapi energiafenntartásban is. Különösen jól tud esni akkor, amikor a testünk valami egyszerűbbre, valami kímélőbb fogásra vágyik. A zeller és a citromlé támogatják az emésztést és a méregtelenítést, a méz pedig éppen csak annyi lágy édességet ad hozzá, hogy az egész harmonikus maradjon. Apropó citrom: C-vitamin tartalma támogatja a gyomorsav termelődését, ami felgyorsítja a tápanyagok lebontását.
Elhatározod, hogy szeretnéd újra top formába hozni magad? Akkor sajátítsd el a receptet, és készülj fel életed egyik legkönnyebb súlyvesztésére és méregtelenítésére! Jennifer Garner is ezzel nyerte vissza alakját gyermekei születése után.
Jennifer Garner citromos csirkeleves-recept
Hozzávalók
- 4 evőkanál olívaolaj
- 1 csésze felkockázott hagyma
- 1 csésze felkockázott répa
- 1 csésze felkockázott zellerszár
- 3 gerezd fokhagyma, aprítva
- 3 teáskanál szárított kakukkfű
- 3 teáskanál szárított oregánó
- csipet chilipehely
- 1 evőkanál fehér balzsamecet
- kb. 4 csésze szálaira szedett főtt csirkehús
- 1/4 csésze citromlé
- 1 evőkanál méz
- só, bors ízlés szerint
- kb. 1,5 l csirkealaplé
Elkészítés
1. Egy nagy lábasban melegíts fel 2 evőkanál olívaolajat, majd pirítsd meg rajta először a hagymát, add hozzá a répát és a zellert, végül a fokhagymát.
2. Amikor minden illatos és puha lesz az edényben, szórj bele kakukkfüvet, oregánót és egy csipet chilipelyhet.
3. A titkos hozzávaló az ecet: öntsd közvetlenül a zöldségek közepére, majd keverd össze.
4. Add a zöldséges keverékhez a szálaira szedett főt csirkehúst.
5. Külön kis tálkában keverd össze a
- a citromlevet,
- a maradék olívaolajat,
- a mézet,
- sót és borsot,
majd öntsd a zöldséges-húsos keverékre. Hagyd egy kicsit pezsegni és besűrűsödni, majd keverd össze az egészet, és öntsd fel finom csirkealaplével. Forrald fel, majd alacsony lángon főzd még egy ideig, hogy az ízek összeérjenek.
Jennifer Garner levese táplál, felfrissít és bűntudat nélkül kényeztet. Nem véletlen, hogy a színésznő egyik kedvence, amit újra és újra megkíván.
