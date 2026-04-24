„Rongyrázós cirkusz" – Óriási pofáraesés lehet az idei Met-gála: Jeff Bezosék miatt forr a hangulat

A legfrissebb információk szerint az ikonikus divatesemény körül egyre feszültebb a hangulat, miközben a szervezők a csökkenő érdeklődés és a jegyeladási nehézségek miatt kénytelenek visszavenni az árakból. Sokan Jeff Bezost és Lauren Sánchezt okolják, akik a Met-gála kulcsszereplői és kiemelt támogatói.
Kopik a Met-gála fénye, mióta nem Wintour áll az élén
- A Met-gálát idén május 4-én, hétfőn rendezik meg a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban.
- A jegy- és asztalárakat csökkenteni kényszerültek a szervezők, mert a korábbihoz képest jóval kisebb az érdeklődés az esemény iránt.
- Több bennfentes szerint a Met-gála presztízse gyengül, és a klasszikus divatikonok helyét egyre inkább influenszerek veszik át.
Egy bennfentes szerint Jeff Bezos és Lauren Sánchez jelenléte megváltoztatta az esemény megítélését
És finoman szólva korántsem pozitív irányba.
„A Bezos–Sánchez-párostól a Met-gála megszűnt inspiráló esemény lenni. Sokkal inkább egy miliárdos, rongyrázós cirkusszá válik, legalábbis eddig minden jel erre utal. Az A-listás, exkluzív vendéglista is komoly átalakításon ment keresztül: influenszerek és pár perc hírnévért versengő celebeket hívtak nem pedig ikonokat, ami elképesztően rosszat tesz a gála nívójának"
– fogalmazott az informátor, aki hozzátette azt is, hogy az eseményt továbbra is Anna Wintour, a Vogue egykori főszerkesztője próbálja erőn felül is életben tartani a gyorsan változó kulturális környezetben.
A Met-gála fénye egyre halványul, mióta Wintour távozott
Míg a meghívott divatmárkák és tervezők korábban akár 350 000 dollárt ( több mint 105 millió forintot) is fizettek egyetlen Met-gálaasztalért a 2024-es és 2025-ös eseményeken, 2026-ban a töredékét hajlandóak áldozni rá. Egyrészt, mert az Amazon-guru Jeff Bezos sokak szemében nem hiteles képviselője a rangos eseménynek, másrészt mert miután Anna Wintour 37 év után átadta a Vogue stafétáját Chloe Malle-nak, a gála elveszítette korábbi nívóját.
Anna Wintour befolyása gyengül
Bár Anna Wintour továbbra is a Vogue globális mentora, korábbi, szinte megkérdőjelezhetetlen hatalma a divatvilágban már nem a régi.
Régebben mindenki azért jött a Met-gálára, mert Anna neve egyet jelentett a minőséggel. Ha itt ismeretséget kötöttél vele, a jóváhagyása karriereket indíthatott el egyetlen éjszaka alatt.
Egy másik forrás arra mutatott rá, hogy ma már az influenszerek és a közösségi média szereplői sokkal gyorsabban képesek a márkák körüli figyelmet generálni, mint a Met-gála vörös szőnyeges felvonulása.
„Ugyan miért fizetne valaki 350 000 dollárt egy asztalért, amikor így nagyobb visszhangot és mérhető eredményeket lehet produkálni?” – fogalmazott.
Az esemény idei témája a Costume Art, vagyis a jelmezművészet. A kiállítás a divat és a művészet kapcsolatát vizsgálja, 5000 évre visszamenőleg, a test és a ruha viszonyára fókuszálva. Társelnökként jeen lesz Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams és természetesen Anna Wintour, aki ki nem mondva, de Az örög Pradat visel-filmek ihletője. A különleges programsorozattal egyidőben felavatják a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeum új, közel 12 000 négyzetméteres szárnyát, a Condé M. Nast Galériákat.
