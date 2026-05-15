Válik a sztárpár: 18 év után véget ért Jason Biggs és Jenny Mollen házassága

Komáromi Bence
2026.05.15.
Szomorú híreket hoztunk. 18 év után zátonyra futott Jason Biggs és Jenny Mollen házassága. A korábbi sztárpár egy közös nyilatkozatban erősítette meg a válás hírét.

Jason Biggs és felesége, Jenny Mollen a közösségi médiában jelentették be a hírt, hogy külön utakon folytatják az életüket. Az egykori álompár tagjai 18 évig voltak házasok és két közös fiuk született.

Véget ért a szerelem: Jason Biggs és Jenny Mollen elválnak
Forrás: Variety

  • Az Amerikai pite-filmek sztárja május elején jelentette be, hogy véget ért a házassága.
  • A feleségével, Jennyvel békében váltak el és a továbbiakban is közösen nevelik a fiaikat. A 12 éves Sidet és a 8 éves Lazlot.
  • A rajongókat lesújtotta a válás híre, ugyanis hatalmas népszerűségnek örvendett a sztárpár a poénos posztjaik és vicces megnyilvánulásaik miatt. Jason Biggs felesége például néhány éve kiadta az első könyvét, a színész pedig meztelenül reklámozta a művet a közösségi médiában.

Jason Biggs és Jenny Mollen hónapokig küzdöttek érte, hogy helyrehozzák a házasságukat

Az elmúlt 9 hónapban többször is felmerült a szakítás gondolata a felek között, azonban hosszú ideig próbálták helyrehozni a házasságukat. A színfalak mögött párterápiára jártak és újra randizgattak. Nemrég még Biggs 48. születésnapi bulijáról is közös képeket posztoltak, ám a jelek szerint a szerelmük barátsággá szelidült.

„Nagyon szoros viszonyban maradnak továbbra is. Nincs kétségem afelől, hogy kiváló kapcsolatban maradnak és a közös gyermekeiket is békében és szeretetben fogják együtt felnevelni" – árulta el a házaspár egyik barátja a Page Sixnek.

Jason és Jenny 2008-ban A spanom csaja című film forgatásán ismerkedtek meg, majd még ebben az évben összeházasodtak. Korábban ismertek voltak az extrém szexuális életükről és a szabadelvű hobbijaikról is, azonban az elmúlt években már csak a gyerekneveléssel kapcsolatos hírekkel kerültek a címlapokra és azzal, hogy Jason Biggs nemrég bejelentette, hogy hamarosan érkezik az új Amerikai pite-rész.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
