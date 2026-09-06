A pletyka nem olyan mérgező, mint gondolnád – Ezt teszi valójában az agyaddal

Ha eddig bűntudatot éreztél, amikor a pletykálkodásra gondoltál, van egy jó hírünk: lehet, hogy teljesen feleslegesen. Bár a közbeszéd gyakran negatív színben tünteti fel, egyre több kutatás utal arra, hogy a pletyka nem csupán ártalmas szokás, hanem bizonyos keretek között még hasznos is lehet.
- A pletyka erősítheti az önreflexiót
- Segíthet az önértékelés javításában
- A férfiak pletykásabbak, mint a nők
A pletyka, ami épít: így hat valójában a gondolkodásunkra
Egy 2014-es tanulmány például arra jutott, hogy a pletykálás – legyen szó pozitív vagy negatív történetekről – hozzájárulhat az önreflexióhoz és az önértékelés erősödéséhez. Vagyis, amikor másokról beszélünk, valójában saját magunkat is jobban megismerjük. Ez pedig segíthet abban, hogy magabiztosabbak legyünk, és akár motiváltabban álljunk a saját céljainkhoz.
A kutatók szerint a pletyka egyfajta társas tükörként működik: miközben mások viselkedését elemezzük, óhatatlanul összevetjük azt a sajátunkkal.
Ez a folyamat pedig nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is lehet – feltéve, hogy nem lépjük át a határokat. Fontos azonban, hogy tudatosan és kritikusan viszonyuljunk a pletykákhoz. A szakemberek hangsúlyozzák: bár lehetnek pozitív hatásai, a felelőtlen vagy rosszindulatú beszéd könnyen okozhat félreértéseket és konfliktusokat.
Kutatás bizonyítja, hogy a férfiak sokkal pletykásabbak, mint a nők
Érdekesség, hogy a pletykálkodás kapcsán a nemek közötti különbségekről is születtek kutatások – és az eredmények meglepőek lehetnek. Egy 2000 fő bevonásával készült felmérés szerint ugyanis a férfiak bizonyultak nagyobb pletykásoknak.
Míg a nők átlagosan akár három és fél órán keresztül is képesek megtartani egy titkot, a férfiak sok esetben kevesebb mint három órán belül továbbadják az információt – sőt, minden tizedik férfi bevallotta, hogy akár tíz percen belül is kifecsegi azt.
A legérdekesebb talán az, hogy mindeközben a férfiak 92 százaléka úgy véli, kifejezetten jól tud titkot tartani. Ez a kettősség jól mutatja, mennyire torzulhat az önképünk, ha saját viselkedésünkről van szó – és ebben is segíthet a pletyka által kiváltott önreflexió.
A pletyka közösségépítő ereje
A téma egyik vezető kutatója, Elena Martinescu professzor szerint teljesen felesleges megpróbálni kiiktatni a pletykát az életünkből. Ehelyett sokkal célravezetőbb elfogadni, hogy ez a társas működésünk természetes része. A hangsúly inkább azon van, hogyan használjuk: tudatosan, felelősségteljesen, és figyelembe véve a következményeket.
Összességében tehát a pletykálás nem ördögtől való. Nem old meg világproblémákat, nem tesz minket egészségesebbé vagy hosszabb életűvé, de segíthet jobban megérteni önmagunkat és másokat. Ha pedig mindezt egy kis humorral és öniróniával tesszük, akár még össze is hozhat bennünket a környezetünkkel.
A kulcs – mint oly sok mindenben – itt is a mértékletesség. Egy kis kibeszélés néha felszabadító lehet, de csak akkor, ha nem feledkezünk meg arról, hogy a szavainknak súlya van. Ha ezt szem előtt tartjuk, a pletyka valóban lehet egy ártalmatlan, sőt akár hasznos része a mindennapjainknak.
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