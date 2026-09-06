A pletyka nem olyan mérgező, mint gondolnád – Ezt teszi valójában az agyaddal

Ha eddig bűntudatot éreztél, amikor a pletykálkodásra gondoltál, van egy jó hírünk: lehet, hogy teljesen feleslegesen. Bár a közbeszéd gyakran negatív színben tünteti fel, egyre több kutatás utal arra, hogy a pletyka nem csupán ártalmas szokás, hanem bizonyos keretek között még hasznos is lehet.

A pletyka segíthet jobban megérteni önmagunkat és másokat

Forrás: Digital Vision

A pletyka erősítheti az önreflexiót

Segíthet az önértékelés javításában

A férfiak pletykásabbak, mint a nők

A pletyka, ami épít: így hat valójában a gondolkodásunkra

Egy 2014-es tanulmány például arra jutott, hogy a pletykálás – legyen szó pozitív vagy negatív történetekről – hozzájárulhat az önreflexióhoz és az önértékelés erősödéséhez. Vagyis, amikor másokról beszélünk, valójában saját magunkat is jobban megismerjük. Ez pedig segíthet abban, hogy magabiztosabbak legyünk, és akár motiváltabban álljunk a saját céljainkhoz.

A kutatók szerint a pletyka egyfajta társas tükörként működik: miközben mások viselkedését elemezzük, óhatatlanul összevetjük azt a sajátunkkal.

Ez a folyamat pedig nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is lehet – feltéve, hogy nem lépjük át a határokat. Fontos azonban, hogy tudatosan és kritikusan viszonyuljunk a pletykákhoz. A szakemberek hangsúlyozzák: bár lehetnek pozitív hatásai, a felelőtlen vagy rosszindulatú beszéd könnyen okozhat félreértéseket és konfliktusokat.

Kutatás bizonyítja, hogy a férfiak sokkal pletykásabbak, mint a nők

Érdekesség, hogy a pletykálkodás kapcsán a nemek közötti különbségekről is születtek kutatások – és az eredmények meglepőek lehetnek. Egy 2000 fő bevonásával készült felmérés szerint ugyanis a férfiak bizonyultak nagyobb pletykásoknak.

Míg a nők átlagosan akár három és fél órán keresztül is képesek megtartani egy titkot, a férfiak sok esetben kevesebb mint három órán belül továbbadják az információt – sőt, minden tizedik férfi bevallotta, hogy akár tíz percen belül is kifecsegi azt.

A legérdekesebb talán az, hogy mindeközben a férfiak 92 százaléka úgy véli, kifejezetten jól tud titkot tartani. Ez a kettősség jól mutatja, mennyire torzulhat az önképünk, ha saját viselkedésünkről van szó – és ebben is segíthet a pletyka által kiváltott önreflexió.