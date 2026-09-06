Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 6., vasárnap Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pszichológia

A pletyka nem olyan mérgező, mint gondolnád – Ezt teszi valójában az agyaddal

pszichológia kutatás tanulmány pletyka kibeszélés
Life.hu
2026.09.06.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Lehet, hogy ideje átértékelni a pletykálásról alkotott képet, egy kutatás szerint ugyanis a férfiak még pletykásabbak is, mint a nők. A pletyka nem mindig ártalmas, sőt, bizonyos helyzetekben kifejezetten pozitív hatással lehet az önismeretre és az önértékelésre is.

Ha eddig bűntudatot éreztél, amikor a pletykálkodásra gondoltál, van egy jó hírünk: lehet, hogy teljesen feleslegesen. Bár a közbeszéd gyakran negatív színben tünteti fel, egyre több kutatás utal arra, hogy a pletyka nem csupán ártalmas szokás, hanem bizonyos keretek között még hasznos is lehet.

A pletyka segíthet jobban megérteni önmagunkat és másokat
A pletyka segíthet jobban megérteni önmagunkat és másokat
Forrás: Digital Vision
  • A pletyka erősítheti az önreflexiót
  • Segíthet az önértékelés javításában
  • A férfiak pletykásabbak, mint a nők

A pletyka, ami épít: így hat valójában a gondolkodásunkra

Egy 2014-es tanulmány például arra jutott, hogy a pletykálás – legyen szó pozitív vagy negatív történetekről – hozzájárulhat az önreflexióhoz és az önértékelés erősödéséhez. Vagyis, amikor másokról beszélünk, valójában saját magunkat is jobban megismerjük. Ez pedig segíthet abban, hogy magabiztosabbak legyünk, és akár motiváltabban álljunk a saját céljainkhoz.

A kutatók szerint a pletyka egyfajta társas tükörként működik: miközben mások viselkedését elemezzük, óhatatlanul összevetjük azt a sajátunkkal. 

Ez a folyamat pedig nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is lehet – feltéve, hogy nem lépjük át a határokat. Fontos azonban, hogy tudatosan és kritikusan viszonyuljunk a pletykákhoz. A szakemberek hangsúlyozzák: bár lehetnek pozitív hatásai, a felelőtlen vagy rosszindulatú beszéd könnyen okozhat félreértéseket és konfliktusokat.

Kutatás bizonyítja, hogy a férfiak sokkal pletykásabbak, mint a nők

Érdekesség, hogy a pletykálkodás kapcsán a nemek közötti különbségekről is születtek kutatások – és az eredmények meglepőek lehetnek. Egy 2000 fő bevonásával készült felmérés szerint ugyanis a férfiak bizonyultak nagyobb pletykásoknak. 

Míg a nők átlagosan akár három és fél órán keresztül is képesek megtartani egy titkot, a férfiak sok esetben kevesebb mint három órán belül továbbadják az információt – sőt, minden tizedik férfi bevallotta, hogy akár tíz percen belül is kifecsegi azt.

A legérdekesebb talán az, hogy mindeközben a férfiak 92 százaléka úgy véli, kifejezetten jól tud titkot tartani. Ez a kettősség jól mutatja, mennyire torzulhat az önképünk, ha saját viselkedésünkről van szó – és ebben is segíthet a pletyka által kiváltott önreflexió.

A pletyka közösségépítő ereje

A téma egyik vezető kutatója, Elena Martinescu professzor szerint teljesen felesleges megpróbálni kiiktatni a pletykát az életünkből. Ehelyett sokkal célravezetőbb elfogadni, hogy ez a társas működésünk természetes része. A hangsúly inkább azon van, hogyan használjuk: tudatosan, felelősségteljesen, és figyelembe véve a következményeket.

Összességében tehát a pletykálás nem ördögtől való. Nem old meg világproblémákat, nem tesz minket egészségesebbé vagy hosszabb életűvé, de segíthet jobban megérteni önmagunkat és másokat. Ha pedig mindezt egy kis humorral és öniróniával tesszük, akár még össze is hozhat bennünket a környezetünkkel.

A kulcs – mint oly sok mindenben – itt is a mértékletesség. Egy kis kibeszélés néha felszabadító lehet, de csak akkor, ha nem feledkezünk meg arról, hogy a szavainknak súlya van. Ha ezt szem előtt tartjuk, a pletyka valóban lehet egy ártalmatlan, sőt akár hasznos része a mindennapjainknak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

9 dolog, amiről inkább ne beszélj a munkahelyeden

A munkahelyi beszélgetések könnyen kényes irányba fordulhatnak. A pletyka az irodában gyorsan feszültséget és félreértéseket okozhat.

5 dolog, amit a férfi sosem mondana el neked — akkor sem, ha boldog párkapcsolatban éltek

A pasik bizonyos témákról az életük árán sem beszélnének, ami megnehezítheti a párkapcsolatot, mivel olyan témák válnak tabuvá köztetek, amelyek kibeszélése megkönnyítené az együttélést.

Ha így pletykálkodsz, népszerűvé válsz: pszichológiai trükk, hogy megúszd a rosszindulatúság vádját

Tudományos kutatások bizonyítják a pletykálás közösségformáló erejét. Nemrég azt is kiderítették hogyan kerüljük el, hogy a pletyka visszaüssön ránk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu