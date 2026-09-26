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Ez a 3 csillagjegypár képtelen békében élni: egymás idegeire mennek

123rf -
veszekedés vita konfliktus csillagjegy pár
Váradi Melinda
2026.09.26.
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Vannak kapcsolatok, ahol a felek szinte mágnesként vonzzák egymást, mégis pillanatok alatt képesek összeveszni a legapróbb dolgokon is. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek temperamentuma és kommunikációs stílusa különösen könnyen összeütközhet, ezért állandóan vitatkoznak.

Egy párkapcsolatban természetesek a nézeteltérések, hiszen két különböző személyiségnek kell összehangolnia az életét. Másképp kezeljük a pénzt, a szabadidőt, a konfliktusokat, a családi ügyeket, és még abban sem feltétlenül értünk egyet, hogy mikor van szükségünk egy kis egyedüllétre. Vannak azonban olyan csillagjegypárosok, akiknél ezek a különbségek az asztrológia szerint különösen látványosan ütközhetnek.

Ez a 3 csillagjegy pár állandóan veszekszik
Ez a 3 csillagjegypár állandóan veszekszik.
Forrás: 123rf
  • Két teljesen eltérő működés találkozhat, ami újra és újra konfliktushoz vezethet. 
  • Van, ahol éppen a hasonlóságok miatt lesz túl heves az összecsapás. 
  • A vonzalom ettől még erős lehet, sőt néha éppen a feszültség teszi izgalmassá a kapcsolatot.

3 csillagjegypár, akik állandóan veszekednek

Az asztrológia számos olyan karakterjegyet társít az egyes jegyekhez, amelyek könnyen szikrázó helyzeteket teremthetnek. Az egyik fél például szabadságra és spontaneitásra vágyik, miközben a másik biztonságot és kiszámíthatóságot keres. Máskor az egyikük mindent azonnal ki akar beszélni, a másik pedig inkább visszavonulna, amíg lehiggad. És persze akadnak olyan párosok is, amelyeknél egyik fél sem szeretne engedni.

Kos és Rák

A Kos az asztrológia szerint lendületes, határozott és kezdeményező személyiség, aki nem feltétlenül szeret sokáig kerülgetni egy problémát. Ha valami zavarja, könnyen kimondja, amit gondol, és inkább azonnal megoldaná a konfliktust, mintsem hosszasan elemezgesse. A Rák ezzel szemben sokkal érzékenyebb, óvatosabb és érzelmesebb karakterként jelenik meg az asztrológiában. Számára különösen fontos a biztonság és az érzelmi stabilitás, ezért a Kos szókimondása vagy hirtelen reakciói könnyen túl erősnek tűnhetnek. A probléma akkor kezdődhet, amikor a Kos úgy érzi, hogy a Rák túl érzékenyen reagál mindenre, a Rák pedig azt éli meg, hogy a másik nem veszi figyelembe az érzéseit. Így ugyanazt a helyzetet két teljesen eltérő módon értelmezhetik.

Oroszlán és Skorpió

Itt már nem feltétlenül az érzékenység és a szókimondás különbsége okozza a feszültséget. Az Oroszlán és a Skorpió egyaránt intenzív, erős karakterként jelenik meg a klasszikus asztrológiai értelmezésekben – és egyikük sem arról híres, hogy könnyen hátralépne egy konfliktusban. Az Oroszlán szereti, ha elismerik, értékelik és figyelnek rá, míg a Skorpió számára a mély érzelmi kötődés, a bizalom és a lojalitás lehet különösen fontos. Ha valamelyikük úgy érzi, hogy a másik nem adja meg neki azt, amire szüksége van, könnyen kialakulhat egyfajta erőpróba. Ráadásul egyik jegyhez sem társítanak különösebben engedékeny karaktert. Egy vita így könnyen abból állhat, hogy mindkét fél a saját igazát próbálja érvényesíteni.

Ikrek és Bak

Köztük egészen más típusú konfliktusok alakulhatnak ki. Az Ikrekhez a kíváncsiságot, a változatosság szeretetét, a rugalmasságot és a társasági természetet kapcsolják. A Bak ezzel szemben rendszeretőbb, céltudatosabb és megfontoltabb karakterként jelenik meg. Fontos lehet számára, hogy legyenek tervek, kiszámítható keretek és konkrét célok. Egy kapcsolatban ez könnyen azt jelentheti, hogy az Ikrek szerint a Bak túl merev, a Bak pedig úgy érezheti, hogy az Ikrek túl kiszámíthatatlan. Ha például közös programról, pénzügyekről vagy hosszabb távú tervekről van szó, egészen más szempontokat tarthatnak fontosnak. Az Ikrek a spontaneitást, a Bak a biztonságot részesítheti előnyben, és ha egyikük sem hajlandó alkalmazkodni, könnyen kialakulhatnak visszatérő viták.

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