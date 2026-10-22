Hosszú hétvégi horoszkóp: a Skorpió és a Bika életében olyan fordulat jön, amire egyáltalán nem számítottak

Három szabadnap, amikor végre magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapok rohanását, és egy kicsit a saját vágyainkra koncentrálhatunk. Csakhogy a horoszkóp szerint a hosszú hétvége október 23. és 25. között jóval többről szólhat, mint pihenésről. Egyes csillagjegyeknek a szerelemben nyílik új fejezet, mások pénzügyi lehetőséget kaphatnak, és lesznek olyanok is, akiknek egyetlen beszélgetés változtatja meg a következő heteit. A Skorpió és a Bika számára különösen emlékezetes lehet ez a három nap.

Horoszkóp a hosszú hétvégére: ez vár a csillagjegyekre.

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Két csillagjegy életében váratlan, sorsfordító esemény történhet.

A szerelemben régi érzések és új lehetőségek kerülhetnek előtérbe.

Több jegy számára kedvező pénzügyi híreket hozhat a hétvége.

Egyeseknek fontos döntést kell meghozniuk a magánéletükben.

A háromnapos pihenő alkalmat adhat a régóta halogatott változtatásokra.

Horoszkóp a hosszú hétvégére: ezt tartogatja október 23–25. a csillagjegyeknek

A hosszú hétvége horoszkópja szerint ez a három nap nemcsak a feltöltődésről, hanem a váratlan felismerésekről és az új kezdetekről is szólhat. Van, akinek egy romantikus találkozás dobogtatja meg a szívét, míg másoknak egy kedvező anyagi lehetőség adhat okot az ünneplésre. Nézd meg, mit jósolnak a csillagok a te csillagjegyednek!

Kos (03.21–04.20)

A hosszú hétvége első napján váratlan meghívás érkezhet, amely alaposan felborítja a terveidet, de végül egyáltalán nem bánod majd. A szerelemben most a spontaneitás lehet a legnagyobb szövetségesed, különösen akkor, ha egy ideje úgy érzed, ellaposodott a kapcsolatod. Pénzügyi téren viszont érdemes visszafognod az impulzív vásárlásokat, mert egy csábító ajánlat könnyen meggondolatlan költekezéshez vezethet. Vasárnapra egy régi félreértést is sikerülhet tisztáznod, ami hatalmas megkönnyebbülést hozhat.

Bika (04.21–05.20)

Olyan fordulatot tartogat számodra ez a három nap, amelyre még a legmerészebb álmaidban sem számítottál. Egy váratlan üzenet vagy találkozás teljesen új irányba terelheti a szerelmi életedet, és valaki végre kimondhatja azt, amire már régóta vársz. Anyagi téren is szerencsés időszak következhet, hiszen egy korábbi befektetés, elmaradt kifizetés vagy kedvező ajánlat kellemes meglepetést okozhat. A hétvége végére úgy érezheted, hogy egy régóta zárt ajtó végre kinyílt előtted, és most rajtad múlik, belépsz-e rajta.