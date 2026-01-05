Hosszú hétvégék 2026-ban – lesz három- és négynapos pihenő is, mutatjuk, mikor

2026-ban az alábbi napok minősülnek munkaszüneti napnak: január 1. (csütörtök); március 15. (vasárnap); április 3. (nagypéntek); április 6. (húsvét hétfő); május 1. (péntek); május 25. (pünkösdhétfő); augusztus 20. (csütörtök); október 23. (péntek); november 1. (vasárnap); december 25. (péntek); december 26. (szombat)

Hosszú hétvégék 2026-ban: több alkalmunk is lesz kirándulni, utazni

Szombati munkanapok és cserébe kapott pihenőnapok

Három olyan szombat lesz 2026-ban, amikor dolgozni kell, viszont ezért cserébe máskor plusz pihenőnap jár:

január 10. szombat munkanap, helyette 2026. január 2. péntek pihenőnap

augusztus 8. szombat munkanap, helyette 2026. augusztus 21. péntek pihenőnap

december 12. szombat munkanap, helyette 2026. december 24. csütörtök pihenőnap

Összességében így jön ki az évre 3 háromnapos és 4 négynapos hosszú hétvége.

Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban

május 1. – mivel péntekre esik, péntek–szombat–vasárnap háromnapos pihenőt ad

május 25. – pünkösdhétfő, így a szombat–vasárnap–hétfő is háromnapos hosszú hétvége

október 23. – péntekre esik, tehát ismét egy klasszikus háromnapos hosszú hétvége alakul ki

Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban

húsvét – április 3. nagypéntek, április 5. húsvétvasárnap, április 6. húsvét hétfő, így péntektől hétfőig négynapos húsvéti hosszú hétvége lesz

augusztus 20. – csütörtökre esik, az áthelyezett munkanap miatt négynaposra nyúlik az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó hétvége

karácsony – december 25. péntek, december 26. szombat, az áthelyezett pihenőnap miatt december 24-től 27-ig tart majd a karácsonyi négynapos pihenő

Ha valaki előre szeretné tervezni a szabadságait, érdemes már most bekarikázni ezeket a dátumokat a naptárban – néhány plusz szabadnappal akár hosszabb egybefüggő pihenő is kihozható.

