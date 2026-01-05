Hosszú hétvégék 2026-ban – lesz három- és négynapos pihenő is, mutatjuk, mikor

2026-ban az alábbi napok minősülnek munkaszüneti napnak: január 1. (csütörtök); március 15. (vasárnap); április 3. (nagypéntek); április 6. (húsvét hétfő); május 1. (péntek); május 25. (pünkösdhétfő); augusztus 20. (csütörtök); október 23. (péntek); november 1. (vasárnap); december 25. (péntek); december 26. (szombat)
Szombati munkanapok és cserébe kapott pihenőnapok
Három olyan szombat lesz 2026-ban, amikor dolgozni kell, viszont ezért cserébe máskor plusz pihenőnap jár:
- január 10. szombat munkanap, helyette 2026. január 2. péntek pihenőnap
- augusztus 8. szombat munkanap, helyette 2026. augusztus 21. péntek pihenőnap
- december 12. szombat munkanap, helyette 2026. december 24. csütörtök pihenőnap
Összességében így jön ki az évre 3 háromnapos és 4 négynapos hosszú hétvége.
Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban
- május 1. – mivel péntekre esik, péntek–szombat–vasárnap háromnapos pihenőt ad
- május 25. – pünkösdhétfő, így a szombat–vasárnap–hétfő is háromnapos hosszú hétvége
- október 23. – péntekre esik, tehát ismét egy klasszikus háromnapos hosszú hétvége alakul ki
Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban
- húsvét – április 3. nagypéntek, április 5. húsvétvasárnap, április 6. húsvét hétfő, így péntektől hétfőig négynapos húsvéti hosszú hétvége lesz
- augusztus 20. – csütörtökre esik, az áthelyezett munkanap miatt négynaposra nyúlik az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó hétvége
- karácsony – december 25. péntek, december 26. szombat, az áthelyezett pihenőnap miatt december 24-től 27-ig tart majd a karácsonyi négynapos pihenő
Ha valaki előre szeretné tervezni a szabadságait, érdemes már most bekarikázni ezeket a dátumokat a naptárban – néhány plusz szabadnappal akár hosszabb egybefüggő pihenő is kihozható.
