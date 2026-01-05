Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szabadság

Hosszú hétvégék 2026-ban – lesz három- és négynapos pihenő is, mutatjuk, mikor

szabadság 2026 hosszú hétvége
Life.hu
2026.01.05.
A Magyar Közlönyben már korábban megjelent a 2026-os munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok és pihenőnapok listája. Igazán nem panaszkodhatunk: hosszú hétvégék 2026-ban bőven lesznek.

2026-ban az alábbi napok minősülnek munkaszüneti napnak: január 1. (csütörtök); március 15. (vasárnap);  április 3. (nagypéntek); április 6. (húsvét hétfő); május 1. (péntek); május 25. (pünkösdhétfő); augusztus 20. (csütörtök);  október 23. (péntek); november 1. (vasárnap); december 25. (péntek); december 26. (szombat)

Hosszú hétvégék 2026-ban: több alkalmunk is lesz kirándulni, utazni
Hosszú hétvégék 2026-ban: több alkalmunk is lesz kirándulni, utazni
Forrás: Getty Images

Szombati munkanapok és cserébe kapott pihenőnapok

Három olyan szombat lesz 2026-ban, amikor dolgozni kell, viszont ezért cserébe máskor plusz pihenőnap jár:

  • január 10. szombat munkanap, helyette 2026. január 2. péntek pihenőnap
  • augusztus 8. szombat munkanap, helyette 2026. augusztus 21. péntek pihenőnap
  • december 12. szombat munkanap, helyette 2026. december 24. csütörtök pihenőnap

Összességében így jön ki az évre 3 háromnapos és 4 négynapos hosszú hétvége.

Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban

  • május 1. – mivel péntekre esik, péntek–szombat–vasárnap háromnapos pihenőt ad
  • május 25. – pünkösdhétfő, így a szombat–vasárnap–hétfő is háromnapos hosszú hétvége
  • október 23. – péntekre esik, tehát ismét egy klasszikus háromnapos hosszú hétvége alakul ki

Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban

  • húsvét – április 3. nagypéntek, április 5. húsvétvasárnap, április 6. húsvét hétfő, így péntektől hétfőig négynapos húsvéti hosszú hétvége lesz
  • augusztus 20. – csütörtökre esik, az áthelyezett munkanap miatt négynaposra nyúlik az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó hétvége
  • karácsony – december 25. péntek, december 26. szombat, az áthelyezett pihenőnap miatt december 24-től 27-ig tart majd a karácsonyi négynapos pihenő

Ha valaki előre szeretné tervezni a szabadságait, érdemes már most bekarikázni ezeket a dátumokat a naptárban – néhány plusz szabadnappal akár hosszabb egybefüggő pihenő is kihozható.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A legrosszabbra készülhetünk: havazás és ónos eső béníthatja meg az országot

Hétfőn megérkezik az igaz tél: többfelé intenzív havazásra, emellett ónos esőre is készülni kell, fagyos levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Aki útnak indul, az különös körültekintéssel tegye.

Ez a 4 csillagjegy lesz a legszerencsésebb 2026-ban

2026 különösen nagy fordulatokat és egyeseknek szerencsét is tartogat. Ennek kulcsszereplője a Jupiter: az asztrológiában a „Nagy Jótevőnek” tartott bolygó befolyásolja négy csillagjegy életét.

Évek óta nem látott havazást várnak – több megyére is figyelmeztetést adtak ki

Az ország déli felén kedd reggelig akár 10 centiméternél is vastagabb friss hóréteg gyűlhet össze.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu