„A mentesség egy filozófia, amely bár szigorú, mégis saját életünk megmentése múlik rajta.”

Máté Alexandra

Manapság nagyon sok embert érintenek különböző ételintoleranciák és allergiák, melyek arra kényszerítenek minket, próbáljunk meg nyitni a mentes életmód felé. E fontos témáról szólt az Év Mentes Séfje verseny, ahol ínycsiklandó adalék- és allergénmentes ételeket kóstolhattunk, s betekinthettünk a folyamatokba is, melyek során mi is praktikákra leltünk. A díjkiosztó végén a zsűritagokat is megszólaltattuk, akik olyan kulisszatitkokat árultak el nekünk, mi alapján pontozták az ételeket, és azt is megtudtuk, ők is követik-e a mentes életmódot.

Az egészséges életmód iránti igény folyamatosan nő a modern társadalomban, és egyre többen fordulnak olyan étrendekhez, amelyek kizárják az adalékanyagokat és az allergéneket. Ennek kapcsán 6. alkalommal rendezték meg az Év Mentes Séfje versenyt a METRO gasztroakadémián. A döntő izgalmai és a nyertesek kihirdetése után Stőhr Grétával és Zsolnay Gergely zsűritagokkal beszélgettünk. Mi a célja az Év Mentes Séfje versenyének?

„Bemutatni a mentes életmód felé nyitó embereknek és kollégáknak, hogy nem egy trendről, sokkal inkább egy egészséges és fenntartható életmódról van szó, amely véd minket, nem pedig károsít”– nyilatkozta nekünk Zsolnay Gergely, a tavalyi év versenyének profi kategóriás első helyezettje idén már zsűri székben foglalhatott helyet. Úgy véli, sikerült már teret nyitni a mentes életmód felé a gasztronómiában, fontosnak tartja a szakmabéli akár amatőr, akár profi szakemberek fejlődését is a témában. Stőhr Gréta is hasonlóképpen gondolkodott, ő szintén a verseny edukatív jellegét emelte ki: „Fontosnak tartom, hogy felhívjuk a már meglévő szakácsok figyelmét arra, hogy a mentes szegmens is tartogat meglepetéseket, ezért érdemes ebben a témában is tudást szerezni.” Az Év Mentes Séfje verseny zsűritagjai pontozták az ételeket.

Forrás: life

Milyen szempontok alapján pontozták az ételeket? Gréta elárulta nekünk, hatféle kritérium alapján pontoztak, mint az íz, állag, esztétikus tálalás alapanyag-használat, technikai lépések és persze a személyiség sem az utolsó. „Számomra az íz a legfontosabb, hiszen végső soron azt érezzük a szánkban, nem lehet semmi más érdemlegesebb.” Gergely azt is elárulta nekünk, sokan nem is tudják, de két zsűri állt össze, ugyanis nem csak a kész ételeket pontozták, hanem a főzési folyamatokat is. Így állt össze a végeredmény. „Számomra a legfontosabb talán az alapanyag-használat, a tisztaság, a látszólagos felkészülés és az ételek élvezeti értéke” - mesélte nekünk.

A profi és az amatőr kategória első három helyezettje. Mit vártak az idei versenytől és igazolták-e a feltételezéseket az eredmények? „Az amatőrök nagyon magasra tették a mércét, fantasztikus ételek születtek. A profik már nehezebb helyzetben voltak, mert ők lényegesebben magasabb kritériumok szerint kapták a pontokat, hiszen ami az amatőröknél megmosolyogtató baki, az a profiknál már súlyos hiba. Látva a főzési folyamatokat nagyon magasra tettük a lécet! - hangzott el Gergelytől, aki azt is elárulta, zárt falak mögött hívták be az öt profi versenyzőt, s igyekeztek olyan kritikát megfogalmazni feléjük, melyből építkezni tudnak. Gréta is kifejtette véleményét: ”A profi kategóriánál teljesen más elvárásaim voltak, mint az amatőröknél, habár a tapasztalat végül az lett, hogy nagyon kicsi a különbség a két kategória között. Bíztam abban, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából a döntőben, ez így is lett, éppen ezért azt éreztem, szigorúan kell pontoznom.”

A profi kategória nyertese által készített desszert. Hogyan köszöntött az életükbe a mentes életmód? Gergely elmondta nekünk, már régóta élete része a mentes életmód, ami nem egyenlő azzal, hogy valaki vegán. „Sok-sok éve fontosnak tartom a fenntartható életmód felé törekvést, így próbálok élni én is. Hiszen a mentesség nem csak a táplálkozásról szól. Termeljünk sokkal kevesebb műanyagot, előzzük meg a környezeti katasztrófákat és igyekezzünk egy olyan életmód kialakítására, ami nem csak számunkra, de a lakosság egészére nézve sem ártó.” Gréta már 13-14 éves kora környékén elkezdett érdeklődni a növényi étrend iránt: „Én nem a »hard core« veganizmust képviselem, hanem a holisztikus életmód alapjait. 13-14 évesen fedeztem fel először, hogy érdekel ez a téma. Nekem is nagy út volt, mire megtaláltam a saját magam számára egészséges, mentes életmódot, számomra ezt a holisztika alapozta meg.”

Az egyik elkészített döntős étel. Milyen alapanyagokat ismernek, amelyek helyettesíthetnek termékeket bizonyos ételek elkészítése során? „Bátran ajánlom a fehér rizs helyetti bulgurt, kölest vagy hajdinát, nem feltétlenül csak a berögzült alapokat tudjuk használni. Sokan nem is ismerik például a csicseriborsó pörköltet, vagy a cukkinifasírtot, melyek tápláló nyomelemeket tartalmaznak, nem úgy, mint a fehér kifli, vagy a kristálycukros sütemények” - osztotta meg gondolatait Gréta, aki az édesítés kapcsán kiemelte még azt is, a kristálycukor helyettesítésére nyugodtan használjunk stevia-t, de semmiképp sem a tartósítókkal teli édesítők mellett döntsünk. Gergely tanácsa arra irányult, merjünk sokkal nagyobb érdeklődést mutatni a zöldségek, és más főzési technikák felé, mert nem is hinnénk, mennyi minden lehetséges a konyhában, ha igazán akarjuk: „Az én tanácsom az lenne, merjünk kilépni a komfortzónánkból! Manapság rengeteg mentes boltot találunk, ahová olykor-olykor érdemes ellátogatni. Nem csak tápanyagokban gazdag alapanyagokat fogunk találni, de sokat tanulhatunk új főzési technikákról, és lehet, hogy kapunk még egy-két szuper receptötletet is." A Dömös Fanni által elkészített mindenmentes nyertes desszert. Ha egyetlen mondatot lehetne mondani a mentes életmódról, mit üzennének az embereknek? „Gergely egyértelmű választ adott: legyen mindenki önző saját egészsége érdekében önmagával szemben! Mert ha önző vagy, megóvod a saját jólléted és földünk egészségét” - azt is hozzátette, természetesen ezt a folyamatot is el kell sajátítani lépésről lépésre, de megéri, mert sok embernek az élete múlhat 1-1 apró lépésen. Gréta szerint is mindennél fontosabb az emberség, és az, hogy teret nyissunk egy olyan még háttérben lévő, de már előre törekvő szegmensnek, amelynek a legnagyobb figyelmet kellene kapnia: „A nem ártás, az ítélkezésmentes kommunikáció és tevékenységek, a jó emberség itt kezdődik. Mindenkinek azt üzenem, hogy a mentesség egy filozófia, amely bár szigorú, mégis saját életünk megmentése múlik rajta.”