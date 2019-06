A munkahelyünkön életünk közel egyharmadát töltjük, így életünk ezen ágában (is) nagy a kiégés, azaz a burnout szindróma kockázata. Most megnézzük, hogy mik azok a legalapvetőbb dolgok, amelyek idáig vezethetnek.

Az első észlelésekor tenni kell, hogy a másik kettő ne következhessen be. Ez lehet magánéleti örömök behozatala, de a végső esetben akár a munkahely váltása is.

Mi vezethet kiégéshez?

Az okostelefonokra éjjel nappal érkezhetnek a céges levelek, sokunk a laptop és más 21. századi eszközök segítségével már bárhonnan elvégezheti a napi főbb feladatait. Ez egy bizonyos határig nevezhető kényelmesnek, produktívnak, de könnyű átesni a ló túloldalára, ahol már rombol. Azzal, hogy a munkahelyünkön kívül is bármikor elérhetőek, akár munkára hívhatóak vagyunk, csorbul a privát szféránk, és a magánéletünk részévé válik a munkánk. Ez idővel sok(k) lehet, amitől egyenes út vezet a kiégésig.

Hiába szeretjük a munkánkat, ha munkatársainkkal még egy általánosan jó kollegiális viszonyt sem tudunk kialakítani. Ez fakadhat belőlünk is természetesen – tehát mi nem illünk az adott társaságba –, de javarészt elegendő egy-két már eleve kiégett, negatív gondolkodású, elégedetlen ember a csoportban ahhoz, hogy a munkahelyi napokat megkeserítsék.

Lehet, hogy a munkánk nem is olyan rossz, a munkatársaink se mind ostobák, mi mégis egyre nehezebben lépjük át a munkahelyünk küszöbét. Ezek a negatív érzések táplálkozhatnak a saját félelmeinkből, frusztrációinkból, dühünkből, amelyekre önmagunkban kell feloldozást nyernünk. Ha ezeket nem oldjuk meg, úgy a munkahely vagy épp a munkaváltás sem fog megoldást jelenteni.

Az remek, ha szeretjük a munkánkat, de csak annak élni hosszú távon éppúgy vezethet kiégéshez. Ebben az esetben ugyanis az apróbb változások, új munkatársak, munkakörülmények, egy-egy kritikusabb céges levél túlzottan a lelkünk mélyére hatolhat. Emellett pedig sosem pihenünk, nem tudunk feltöltődni semmilyen más elfoglaltságban sem.

Nem kell, hogy mi legyünk az év munkavállalói ahhoz, hogy joggal várjunk el időnként visszajelzést a munkánkkal kapcsolatban. Természetesen mindenki a pozitív szavaknak, elismeréseknek örül, de időnként a megfelelően fogalmazott kritika is előrébb mozdít. Abban az esetben, ha semmiféle válaszreakciót nem váltunk ki, fásulttá, túlzottan „szabadakká" válhatunk, amivel megkezdődhet a kiégés.

