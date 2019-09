back to school

Már egy hete elindult az új iskolaszezon, de még nem késő szuper vagány, kreatív vagy épp vicces sulis kiegészítőkkel meglepned gyermekedet, hogy az évkezdés ne csak az asztalon sorakozó könyvekről és a koránkelésről szóljon.

Az iskolatáska

Minden évben új hátizsákot venni, nos ez az, amit nem mindenki tehet meg. Ám még a tavalyi darabot is fel lehet dobni egy-két táskadísszel, az összhatás megújításában pedig segíthet egy jópofa mintával ellátott uzsonnás doboz vagy kulacs, új tolltartó, vicces toll/ ceruza, füzetborító.

Az otthoni tanulósarok

Az új íróasztal mindig remek dolog, érdekesebb leülni elé tanulni, de egy-egy darab bizony súlyos tízezrekbe is kerülhet. Egyszerűen csak dobd fel a régit, például öntapadós tapétával – az asztal lapján azonban kerüld a mintákat, hiszen ezek zavaróhatással lehetnek a gyermekre. Az új szék helyett is elég, ha veszel rá egy másik ülőpárnát, vagy Te magad varrsz rá huzatot. Ugyanakkor feldobhatod egy „friss" olvasólámpával, irattartóval is, de akár át is helyezheted – ha van rá tér – a tanulósarkot, ezzel is ráerősítve az újdonság varázsára.

A megjelenés

Nos, már első osztályosok közt sem mindegy, hogy miben jelennek meg az osztálytársaik előtt. Igazán nem kell sok pénz ahhoz, hogy feldobd a benti outfitet, hiszen már 2-3000 forintért szuper klassz vászoncipőket kapni, amiben az alsósok az iskolai idejüket töltik, illetve a turkálók gyerekosztályain is kiváló állapotú, gyakran teljesen új márkás holmikra lehet lecsapni. A gyerekek ruhatárát egyébként sem érdemes felduzzasztani, hiszen hamar kinövik őket, és nem is vágynak a kedvenceiken kívül – ami szerencsés esetben kitölti a hetet – mást hordani.

Összegyűjtöttünk pár terméket, amivel hétvégén felfrissítheted gyermeked iskolai életét: