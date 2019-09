A házasságkötés és a házasság felbontása is olyan döntés, amely két ember – és a hozzájuk közelállók – életét alapvetően megváltoztatja. Ezért nagyon fontos, hogy minden körülményt mérlegelve, megalapozottan hozzuk meg az erre vonatkozó döntést, hisz olyan folyamatokat indít el, amelyek mély nyomot hagynak az érintettek életében. Ám vannak olyan esetek, amikor bár már beindult a válás gépezete, mégis úgy döntünk, szeretnénk azt megállítani. Ebben az örvényben segít kiigazodni dr. Knecht-Gothárd Kinga ügyvéd és mediátor.

A válás folyamata bármikor leállítható, de nem jellemző. Előfordult néhány extrém eset mind a saját, mind a kollégák tevékenysége során, de az a gyakori, hogy ha valaki eljut odáig, hogy a házasságának felbontását kéri a bíróságtól, akkor azt a döntést véglegesnek tekinti, és nem hátrál ki belőle. Amennyiben ez a döntés még nem született meg a házaspárnál, csak gondolkodnak a válás lehetőségéről, és a mediációt, vagy a párkapcsolati coachingot veszik igénybe, többször előfordul, hogy a házasság helyreállítható, és nem haladnak tovább a válás felé.

Sajnos az a tapasztalatom, hogy Magyarországon nincs kultúrája a békés válásnak, a váló felek nem tudnak indulatok nélkül beszélgetni egymással, nem tudják meghallgatni, megérteni egymást, és ebben a felfokozott állapotban csak a saját maguk álláspontját próbálják megvédeni, és azért végsőkig küzdeni. Ebben a hónapokig, évekig tartó harcban oly mértékben elmérgesedik a kettőjük közötti viszony, hogy nem képesek egymás társaságát sem elviselni, és örökre megszakad a kapcsolat közöttük, esélyük sincs megbékélni és együtt maradni.

Én azt gondolom, hogy minden válni készülő házaspárnak érdemes lenne igénybe vennie a mediációt, esélyt adva maguknak arra, hogy békésebb hangvételű beszélgetés keretében tudjanak megállapodni a jövőjüket illetően, főleg ha gyermek(ek) is érintettek.

Két ember, ha valaha szerették egymást, közös jövőt terveztek, megérdemlik, hogy a válás után is egymás életének részei legyenek. Ha közös gyermek(ek) is született, ezt nem is tudják megváltoztatni. A gyermek egy örök kapocs kettőjük között, így kötelességük mindent megtenni, hogy a válás után olyan feltételeket alakítsanak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy emberi módon részt vehessenek a gyermek és egymás életében.