Helena Hauss, a Párizsban élő 29 éves francia művész eddig „csupán" igen részletes golyóstoll rajzairól volt ismert, de nem rég új alkotói vizekre evezett. A törékeny, ám komoly témát feldolgozó szobor sorozata meg fok hökkenteni.

A Bored Pandainterjújában Helena mesélt váltásának okáról.

Volt néhány olyan dolog, amit szerettem volna kifejezni, de úgy éreztem, hogy a rajzaimmal ezt nem tudom megtenni.

A nőiesség megkérdőjelezése

Porcelán szobor projektjét „Hell Hath no Fury" -nek nevezte el. A törékeny fegyverek a művész szemében a női belső erőt és haragot testesítik meg. A nőiességgel járó kontrasztot finomság, kényesség, valamint sebezhetőség érzését kívánta átadni, kézzelfoghatóvá tenni.

A porcelán fegyverek igazából nem is kerámiából készültek, hanem poliuretánból, ami egy, a szobrászatban is alkalmazott polimer. Ez az anyag azonban a megszólalásig hasonlít a nippek anyagént ismeretes porcelánhoz. Ehhez a megtévesztéshez az aprólékos festés is hozzájárul.

Helena további szobrok készítését is tervezi, de hangsúlyozta, hogy ezzel nem kíván beállni a feministák politikai sorába, csupán engedi, hogy a fejében és lelkében megjelenő képzőművészeti alkotások testet öltsenek.

Kattints a képre, és nézd meg a csodás porcelán fegyvereket: