Megfázás vagy allergia? Így tudod megkülönböztetni őket egymástól

Bár a megfázások időszaka inkább a hűvös, nyirkos, csapadékos ősz és a hideg tél, nyáron a légkondik okozta hirtelen hőmérsékletkülönbségek miatt is sokan szenvednek meghűlés miatt. Elég, ha izzadtan felszállunk egy túlhűtött tömegközlekedési eszközre vagy bemegyünk egy szupermarketbe, máris megvan a baj. A megfázás tünetei nagyon hasonlóak lehetnek, mint a szezonális allergiáé, de mivel mindkettő más kezelést igényel, fontos, hogy tudd, pontosan miért is folyik az orrod vagy mitől tüsszögsz.

A megfázásnak és az allergiának nagyon hasonló tünetei vannak, ilyenek például a köhögés, a tüsszögés és az orrdugulás. Akik már régóta allergiások, pontosan tudják, hogy melyik szezonban vagy mitől érzik rosszul magukat, ám egy kezdődő vagy hirtelen fellépő allergia esetében nem könnyű az első tüneteket megkülönböztetni a megfázástól. Fontos tudni, hogy amíg a megfázásnál a tünetek fokozatosan alakulnak ki, az allergia egyik óráról a másikra is előjöhet.





Orrfolyás

Az orrfolyás a megfázás és az allergia közös tünete, elsőre sokszor nehéz megmondani, hogy melyik a kiváltó ok. Fontos információt adhat azonban a váladék színe és állaga. Az allergia és a meghűlés korai szakasza általában vízszerű híg váladék termelésével jár, de ha sűrűbbé válik és sárgásra vagy zöldesre színeződik, az már légúti fertőzésre utal. Az orrfolyás mellé az allergia esetében sokszor orrviszketés is társul, és a tüsszögés is rohamokban törhet ránk.

Nem mindegy, meddig tart, mikor és hol jön elő Az egyszerű megfázás általában pár napig tart, de két hét alatt szinte biztosan meggyógyulunk. Az allergiás reakciók ezzel szemben vagy hosszú ideig fennállnak, vagy csak nagyon rövid időre jönnek elő. Ha pollenallergiánk van, akkor a tüneteink addig húzódnak el, ameddig az adott allergén megtalálható a levegőben, de ha például csak a kutyás-macskás barátainknál törnek ránk a kellemetlen tünetek, érdemes az állatszőr-allergia irányában kérni a vizsgálatokat.

Szemviszketés

Ha annyira viszket a szemünk, hogy szinte képtelenek vagyunk abbahagyni a dörzsölését, sőt a viszketés az orrban, a torokban, sőt a fülben is érezhető, joggal gyanakodhatunk allergiára. Előfordul azonban, hogy a viszkető szem vírusos kötőhártya-gyulladást jelez: ha ilyet tapasztalunk, forduljunk orvoshoz!

Torokfájás

A torokviszketés allergiás tünet, de a valódi torokfájás, ami megfázás esetén gyakori, szinte soha nem fordul elő allergia esetén. Ha erős torokfájásunk van, szinte majdnem biztos, hogy megfáztunk, esetleg bakteriális felülfertőzéssel állunk szemben, amikor antibiotikumos kezelésre is szükség lehet.