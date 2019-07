Daganatos betegség miatt operálták meg Csernus Imrét

Csernus Imre a Mokkának nyilatkozott az operáció után. Elmondta, figyelmeztetésként tekint a betegségére.

Nemrég műtötték meg Csernus Imrét, aki januárban egy csomót talált a nyakán. Június elején operálták meg, a daganatot eltávolították.

"Egy fájdalmas, picike csomót vettem észre. Elmentem az orvoshoz, orr-fül-gégészhez, másnap ultrahangra, és ott azt mondták, hogy ez nekik nem tetszik. Továbbmentem egy vizsgálatra, és ott kiderítették, hogy a fültőmirigynek egy jóindulatú daganata, ami a növekedés miatt hatást gyakorolhat az arcidegre, és ezáltal kialakulhatnak különböző tünetek" – mondta a pszichiáter, aki azonnal azon kezdett gondolkodni, hogy mi vezethetett a betegsége kialakulásához. "Utánanéztem, hogy a nyálmirigy és a nyál az mit jelképez, milyen konfliktusok lehetnek, amiket önmagam életében azt hittem, hogy rendeztem, de mégsem. A mintavétel után mondta a doki, hogy esetlegesen gyulladásba jöhet, adott is antibiotikumot, amit nem vettem be, és nem is jött gyulladásba, mert addigra én ezeket az aktuális sztorikat elkezdtem rendezni."