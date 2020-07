A hüvelygomba okai

A gombás hüvelyfertőzést az egészséges hüvelyflórában jelen lévő Candida albicans gombafaj túlszaporodása okozza. Ezt a hüvely kémhatásának, a hüvelyflóra összetételének változása segíti elő, mely többek között az antibiotikumok szedése, a nem jól szellőző alsóruházat, a nem megfelelő gyakoriságú tamponcsere, de akár hormonális okok miatt is bekövetkezhet.

A hüvelygomba tünetei

A hüvelygomba rengeteg nő életét megkeseríti, és sokuk életében többször is visszatérnek a tünetek. Ezek közül a leggyakoribb a megváltozott hüvelyváladék, mely ilyenkor bőséges mennyiségű, fehéres-sárgás színű, és darabos állagú. A jellegzetes, kellemetlen folyáshoz erős viszketés, égő érzés és a szeméremtest duzzanata is társul.

A Candida-diéta helyett életmódváltás lehet a megoldás

A Candida-diéta egyik legfontosabb alappillére, hogy kevesebb szénhidrátot vigyünk be a szervezetünkbe, ami azon a feltételezésen alapul, hogy a túlzott szénhidrátbevitel az egészséges hüvelyflóra részét képező Candida gombák túlszaporodásához, ezáltal hüvelygomba kialakulásához is vezethet. Az egyszerű szénhidrátok, azaz cukrok fogyasztásának csökkentése minden ember egészségére, egyebek között az immunrendszer működésére is jó hatással van. Éppen ezért, a táplálkozás reformjával járó életmódváltás azok számára is követendő, akik nem szenvednek visszatérő gombás hüvelyfertőzéstől. A hüvelygomba gyógyulását azonban önmagában a cukrok megvonásától nem remélhetjük.

Mit tegyünk, ha baj van?

Akut gombás fertőzés esetén az okokat kell kideríteni és kezelni, a hüvelygomba pontos diagnózisát és a megfelelő terápia megválasztását pedig mindenképpen bízzuk nőgyógyászunkra.

Ha a kezelési utasítások pontos betartása ellenére sem enyhülnek a tüneteink, feltétlenül tájékoztassuk az orvosunkat, mert előfordulhat, hogy a fertőzésünket olyan gombatörzsek okozták, melyek a szokásos gombaellenes készítményekkel szemben ellenállóak, azaz rezisztensek. Ilyenkor, a mielőbbi gyógyulás érdekében, a terápia módosítására van szükség. A hüvelygomba kellemetlen tüneteinek enyhítésére és a fertőzés kiújulásának elkerülésére az orvos által javasolt kezelést kiegészíthetjük egy patikában vény nélkül kapható, helyi hatású készítménnyel is.