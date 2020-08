Forgács Gábort prosztatarákkal műtötték meg nem rég, az operáció hatórás volt. Ezt követően sokáig kórházban lábadozott, majd végre hazatérhetett. A színész nagyon boldog volt, hogy ismét a saját ágyában alhat, és a családjával lehet.

„Az én kedvesem, Ildi már elkezdte a feltáplálásomat, isteni finomságokat készít a gyöngytyúklevestől a sült kacsacombig. Várom a nagy sétákat, illetve azt, hogy újra dolgozhassak az itthoni kis stúdiómban. Nagyon jó újra a saját ágyamban aludni" – mesélte a Blikknek Forgács Gábor, aki 24 kilót fogyott a betegsége miatt.

Sajnos azonban nem tartott sokáig az öröm, a színész ugyanis gyengébbnek kezdte érezni magát az otthoni lábadozás után, így családjával úgy döntöttek, hogy mégis visszamegy a kórházba, ahol szakértők felügyelik a gyógyulását.

„Édesapámat kedden délelőtt újra kórházba kellett szállítani. A hazatérése utáni első napokhoz képest a maximális gondoskodás ellenére gyengébbnek érezte magát. A biztonsága érdekében apuval közösen úgy döntöttünk, hogy jobb neki, ha szakemberek vigyáznak rá ismét. Ahogy eddig, most is a legjobb kezekben van a Semmelweis Egyetem intenzív terápiás osztályán. Biztosak vagyunk abban, hogy prof. dr. Gál János csapata mindent elkövet a gyógyulásáért. Apu most is nagyon hisz abban, hogy teljesen felépül" – mesélte a Blikknek a színész lánya.

A család úgy döntött, ezután nem szeretne Fogrács Gábor kórházi kezeléseiről, illetve a betegségéről beszélni.