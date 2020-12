Az idei év is hozzátett ahhoz, hogy a nyugodt és békés alvást a luxus dolgok közé sorolhassuk az életünkben. Manapság egyre többen küzdenek alvásproblémákkal, amelyek komolyabb problémákhoz is vezethetnek, ha sokáig figyelmen kívül hagyjuk őket. Most adunk néhány tippet annak érdekében, hogy a pihentető és kellemes alvás a mindennapok részévé váljon.

Nagyon sok minden befolyásolja az alvásunk minőségét, gondolhatunk itt például az időjárási tényezőkre, de legfőképpen a szokásainkkal, esti rutinunkkal tudunk hozzátenni vagy éppen rosszabbá tenni az éjszakákat. Érdemes néhány tanácsot megfogadni, mit tegyünk vagy ne tegyünk lefekvés előtt, melyeknek betartásával garantáltan kipihenten ébredhetünk másnap.

Az elektronikai eszközök használata

Sokan esnek abba a hibába, hogy elalvás előtt az ágyban fekve hosszú percekig, vagy akár órákig nyomkodják a telefonjukat, majd utána alig tudnak elaludni. Lefekvés előtt 1-2 órával érdemes már búcsút inteni a különféle elektromos eszközöknek, a mobiltelefonnak is, mivel az agyunknak is pihenésre van szüksége, illetve arra, hogy elalvás előtt legyen ideje elcsendesedni és megnyugodni. A lelkünknek is jót tesz, ha késő este már nem terheljük magunkat felesleges információkkal, ehelyett a lefekvés előtti időt szánjuk magunkra, a saját gondolatainkra.

Evés, ivásNagyon fontos, hogy közvetlen lefekvés előtt már ne tömjük tele a gyomrunkat nehéz étellel, illetve ne igyunk meg 2 liter vizet, mert akkor biztosak lehetünk abban, hogy éjszaka forgolódni fogunk és rosszabb esetben sűrűn ki kell majd járnunk mosdóba is. Ennek ellenkezőjeként korgó hassal sem ajánlatos elaludni, mert éjszaka leeshet a vércukorszint, amely szintén felébreszt majd bennünket. Érdemes vacsorára könnyű, rostos ételt fogyasztani és azt alvás előtt három órával megenni, hogy a gyomrunknak legyen elég ideje megemészteni azt.

Hőmérséklet, sötétség, zajokA nyugodt és békés alváshoz ideális hőmérsékletre van szükség, ami körülbelül 20-21 fokot jelent a szobában. Az ennél hidegebb és az ennél melegebb hőmérséklet is zavarhatja az alvás minőségét, úgyhogy nem érdemes sem túl meleg, sem túl hideg szobában tölteni az éjszakát. A hőmérséklet mellett ugyanilyen fontos a sötétség és a zajok kizárása, így a hálószobában mindig lefekvés előtt szellőztessünk ki és használjunk sötétített függönyt vagy redőnyt.

MozgásA mély és nyugodt alváshoz hozzátesz az is, ha heti legalább 3 alkalommal beiktatunk valamilyen mozgásformát, ami kicsit megmozgat és kikapcsol, ugyanis a mozgás serkenti az agyban a szerotonin termelődését, egyúttal csökkenti a kortizol szintet is, ami a stresszért felelős. Fontos, hogy lefekvés előtt három órával már ne iktassunk be edzést, legkésőbb a kora esti órákban végezzük el azt.



TervezésAnnak érdekében, hogy a lelkünk is nyugodt legyen és ezáltal könnyebben álomra hajthassuk a fejünket, érdemes felkészülni a másnapra, hogy éjszaka már ne nyomja a teendőink listája a vállunkat. Ezt úgy tudjuk a legkönnyebben megtenni, hogy számba vesszük, hogy mi minden vár ránk a következő nap, rendszerezzük, pontba szedjük a különböző teendőket, feladatokat, így nem stresszelünk azon feleslegesen, hogy milyen kihívásokra kell számítanunk másnap.

RendrakásBizonyított tény, hogy az ember sokkal nyugodtabb és lazább, kevésbé érzi magát feszültnek, ha a környezetében rend és tisztaság van. A nyugodt és pihentető alvás érdekében, érdemes lefekvés előtt összepakolni, mindent a helyére tenni az otthonunkban, így éjszaka nem kell azon rágódni, hogy mi fog minket várni reggel, ha felébredünk.

MeditálásA legjobb módja annak, hogy kifújjuk magunkból a napi stresszt és feszültséget, ha legalább napi 10 percet meditálunk, amit a legjobb elalvás előtt beiktatni. Ez segít abban, hogy ellazuljunk és kizárjunk minden kártékony gondolatot a fejünkből, amire aznap már egyáltalán semmi szükségünk. Kapcsoljunk be egy nyugtató zenét vagy csak csendben fókuszáljunk a légzésünkre, a lényeg, hogy lefekvés előtt kisimítsuk az idegszálainkat.