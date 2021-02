Joseph Flavillt tavaly márciusban elütötte egy autó, nem messze Birminghamtől, egy Burton upon Trent nevű településen. A tinédzser olyan súlyos traumás agysérülést szenvedett, hogy 6 hónapig kómában feküdt a Leicesteri Kórházban, majd szeptemberben átszállították a Stoke-on-Trent-i neurológiai rehabilitációs központba, ahol még szintén nem ébredt fel.

Ez idő alatt kétszer is átesett a koronavíruson, ám a betegség mindkét esetben enyhe lefolyású volt, így Joseph szervezete könnyedén legyőzte. Az elmúlt napokban Joseph fokozatosan kezd felébredni, így 11 hónap kóma után újból magánál van. Érdekesség, hogy a fiúnak fogalma sincs a koronavírus-járványról, pedig ő is átesett rajta, ráadásul kétszer is - írja a The Guardian.