A Semmelweis Egyetem rektora szerint akár egy hétvége alatt be lehet oltani egymillió embert Magyarországon. Dr. Merkely Béla elárulta, mi a különbség a vakcinák között.

Egyre több magyar állampolgár teszi le a voksát az oltás mellett. Az egészségügyi dolgozók jelentése része megkapta már a koronavírus-elleni vakcinát.

Dr. Merkely Béla elárulta a Mokkában, hogy már csak arra várunk, hogy elegendő mennyiségű oltóanyag érkezzen. Az egészségügy felkészült a tömeges oltásra, egy hétvége alatt akár egymillió lakost is be lehet oltani. A nyájimmunitás eléréséhez közel hatmillió embernek szükséges megkapnia.

Az orvosszakértő elmondta, a kínai vakcina egy 50 éve ismert módszeren alapszik (ilyen az influenza elleni védőoltás is), már közel 30 millió embert oltottak be vele. A legújabb vakcinák esetében pedig a vírusfehérje genetikáját viszik be a szervezetbe. Merkely Béla szerint mindegyik verzió hatásos a koronavírus ellen.