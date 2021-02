Még az orvosokat is meglepi, hogy miket képes kiváltani a koronavírus, akár hónapokkal a fertőzés után.

Az már tény, hogy pszichés vonzata is lehet a Covidnak, depressziót de akár súlyosabb mentális betegségeket is képes okozni a lefolyása után. Ezenkívül több szervet is károsíthat.

„Ahány nap, annyi új arcát mutatja a koronafertőzés. Ma már a tudósok felfigyeltek arra, hogy a tüdő, a szív, az érrendszer károsítása mellett idegrendszeri elváltozásokat is képes okozni a betegség" – mondta dr. Bense Tamás orvos a Borsnak.

Sokan arról számoltak be, hogy csomókban hullik a hajuk miután átvészelték a betegséget. Szakértők úgy vélik, ennek oka a pandémia alatt kialakult stressz is lehet.

A betegek jelentős része még a fertőzést után hónapokkal is fáradtsággal fej- és izomfajdalmakkal, nehézlégzéssel küzd.

Ám most kiderült, a koronavírus, akár cukorbetegséget is kiválthat, vagy súlyosbíthatja a már meglévő betegséget – számolt be az Eurekalert. A jelenséget még vizsgálják.