Tavaly novemberben Majka és családja is elkapta a koronavírust. A zenész két hétre kórházba került, a vele történtek pedig nem csak őt, de életfelfogását is megváltoztatták.

Hirtelen természete megmaradt, de az utóbbi időben keményen kiosztja azokat, akik tagadják a vírus létezését és az oltáselleneseket. Majka biztosan be fogja oltatni magát és nagyon szeretné, ha az egész családja így tenne, azonban neki és feleségének még várniuk kell: a fertőzésen való átesés után legalább három hónapnak el kell telnie, hogy megkaphassák a védőoltást.

A rapper az elmúlt egy évben szembesült azzal, hogy a zeneipar nagyon sérülékeny terület, a tévézést pedig megunta. Majka más, komolyabb műfajban próbálná ki magát, és már nem a pénz érdekli, inkább az, hogy szeresse azt, ami csinál. Korábban azt tervezte, hogy miután betölti a 40-et Las Vegasba költözik a családjával, azonban a koronavírus-járvány ezt az álmát is kettétörte.

A pandémia alatt Majka megtanult gitározni, letette a középfokú angol nyelvvizsgát és zenei alapokat készít magának ahelyett, hogy szomorkodna. A rapper a 24.hu-nak mesélte el, mikor, és hol kaphatta el a vírust, ami hetekre ledöntötte a lábáról.

"Nem bírtam már tovább sport nélkül, elmentem a haverokkal lábteniszezni. Egyetlen nap alatt heten lettünk covidosak a brigádból."

Majka és Majoros Hajni már 10 éve alkotnak egy párt, és a vírus ráébresztette őket, hogyan tudják egymást támogatni a legnehezebb helyzetekben.

"Neki például kell, hogy szavakkal is kifejezzem a szeretetemet. Ha nincsenek rosszabb napjaink, akkor már csak röhögünk egymás hülyeségein. Nagyon sok mindenben másképp látjuk a világot, de közösek a céljaink és egyeznek az emberi értékeink és ezért is tudjuk jól együtt nevelni a gyermekeinket. Peti is jött valahonnan és én sem a miliőből jöttem...Én „rajongója" is vagyok, és felnézek rá, hogy a tehetségén túl, hogy lehet egy emberben ennyi tenni akarás."

-mondta Hajni.