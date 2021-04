Nyolcvanadik születésnapján készült ötödszörre is kimondani a boldogtó igent a szilveszteri lánykérés után Dobos Attila zeneszerző. Ám a járvány miatt elhalasztották, ami így utólag már jó döntésnek bizonyult. Ugyanis felemásra sikeredetett a születésnap, a férfit kórházba kellett vinni a köszöntés után.

„Lányai és unokái még felköszöntötték tortával Attilát, de utána rosszul lett, nagyon gyengének érezte magát, így délután be kellett vinni az egyik fővárosi kórház sürgősségi osztályára, ahol infúziót kapott" –mondta a Blikknek Dobos Attila egyik hozzátartozója.

Szerencsére nincs nagy baj, a zeneszerző csupán kiszáradt, fél napig megfigyelés alatt tartották, majd haza is engedték. Párja, Erzsébet viseli gondját, aki korábban az ápolónője volt, így ismerkedtek meg.



„Erzsók eredeti szakmája ápolónő, és a hónapok alatt egyre bensőségesebbé vált a kapcsolatunk, és most már együtt élünk egy ideje. Neki köszönhetően az egészségem is sokat javult, és újra boldognak érzem magam" - mesélte a zeneszerző, aki szilveszterkor kérte meg párja kezét, és bíznak benne, hogy hamarosan összeházasodhatnak.