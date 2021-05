Kárász Róbert az első oltás után nem sokkal kapta el a fertőzést, úgy véli, a vakcinának köszönheti, hogy nem szorult kórházi ellátásra. Szerencsére azóta már meggyógyult, de a vírus utóhatásait még mindig érzi. Sokkal fáradékonyabb, mint korábban.

"Nem tudnék nagyon duhajkodni, mert bár meggyógyultam, hat hét után is úgy érzem, a fáradékonyság még megvan. Az orvosom azt javasolta, mielőtt jobban belevetem magam a sportba, végeztessek el egy post-covid szűrést, ahol megvizsgálják a tüdőmet és a szívemet is. A koronavírus okozhat olyan szövődményeket, amelyek veszélyesek lehetnek a betegség után is, így én ezt nagyon komolyan veszem. A medencébe visszatértem, kondizni még nem mernék. Ezen a héten kérek időpontot a vizsgálatra és bízom benne, hogy a jövő héten túl is esek rajta" - mondta a Ripostnak Róbert.

"Míg régen 2 kilométert gyorsúszásban letoltam, most 41 perc alatt sikerült megtennem 1100 métert. Egy nyugdíjas nénit sikerült leelőznöm, mindenki más engem hagyott le" - tette hozzá.