Merkely Béla a TV2 Propaganda című műsorában azt nyilatkozta, hogy nem lesz negyedik hullám, se most, se szeptemberben.Ugyanis nem tud egy olyan mutáció kialakulni, hogy Magyarországon ismételt járványt okozzon, mert nagyon magas az átfertőzöttség és az átoltottság is. A szakember azt is nagyon szerencsésnek tartja, hogy nem csak egyfajta vakcinával oltottak, hanem sokféle vakcinával.

Abban is biztos Merkely Béla, hogy oltás nélkül nem lehet megúszni a koronavírus-járványt, előbb vagy utóbb elkapja az ember, csak idő kérdése. Szerinte 2022-ben nem lesz covid, Magyarországon már nyáron sem. Esetek lesznek, de leginkább azok körében, akik nem oltatták be magukat. Akik átestek már rajta, vagy be vannak oltva, ott olyan nagy mértékű probléma nem lehet.