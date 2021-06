Indiában még mindig küzdenek a koronavírus-járvánnyal, ráadásul megjelent egy delta mutáció is. Szlávik János elárulta, ez ellen menyire hatásosak a vakcinák.

Egyre több aggasztó hír érkezik az indiai koronavírus variánsokról, nem rég felfedeztek egy delta mutációt is. Úgy tudni, ez a gyerekekre is veszélyes lehet.

„Igazából azért jó, hogy lehet gyerekeket oltani, mert úgy tűnik, hogy ez a vírus a fiatalabbakra, gyerekekre is veszélyes, abból a szempontból, hogy megfertőzi őket" – mondta el a Mokkában Szlávik János. A szakértő elárulta, úgy tűnik, hogy a kicsiknél is súlyosabb lefolyású a betegség, amennyiben ezt a mutánst kapják el.

Szlávik János arról is beszélt, mennyire nyújtanak védelmet ellene az oltások.

„Ugye a klasszikus forma ellen tudjuk ezt a bizonyos 94-95%-os védettséget. Nyilvánvalóan a mutánsok ellen nincs ilyen fokú védettség, de olyan 80-90% közötti védettséget a mutánsok ellen is biztosítanak a védőoltások."

Tehát, aki megkapta a két oltást, annak nincs különösebb oka az aggodalomra.

„Meg lehet fertőződni akkor is, ha megkaptuk mind a két védőoltást, de nyilvánvalóan nagyon enyhe lesz a betegség, és az, hogy valaki egy delta mutánstól két oltás után súlyosan megbetegedjen, az extrém ritka"