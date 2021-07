Szirénázó mentő vitte kórházba Rózsa Györgyöt miután megbotlott és olyan szerencsétlenül esett el, hogy eltört a csípője. Azonnal meg kellett műteni, és noha az operáció jól sikerült, hetekig nem engedik még ki a kórházból, hosszas rehabilitáció vár rá ugyanis.

"Most – sajnos – ez van. Még hat hétig legalább bent tartanak a rehabilitációs osztályon. Persze, ha nagyon akarnék, saját felelősségre távozhatnék, de amíg nem biztos a járásom, nem akarnak elengedni. Jár hozzám gyógytornász, masszőr, remélem, hogy használ majd. Nem vagyok a legjobb állapotban, a reggeli torna közben rosszul lettem, leeshetett a vérnyomásom, ezért most infúzióra kötöttek. Hát, ez van, de nem panaszkodom. Most van bennem egy 22 centis fém, azt rögzítették csavarokkal. Pénteken visznek vissza a balesetire, kiszedik a varratokat és megröntgeneznek, megnézik, minden rendben van-e. Sajnos még nem tudok járni, egész nap fekszem. Pár percre felállítanak, hogy járókerettel sétáljak egy kicsit, de megterhelő. Nagy és komoly fájdalmaim vannak. Ha hazaengednek, még legalább hat hónap a rehabilitáció, először mankót, majd botot kell használnom. Az orvosok biztatnak, hogy lehet még olyan a járásom, mint régen, én pedig küzdök, de majd meglátjuk" - mondta Rózsa György a Blikknek.