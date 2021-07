A 3 éves leeds-i kisfiú először furcsán tartotta a fejét, majd ingatag lett a mozgása. A szülőket teljesen sokkolta a diagnózis, miszerint kisfiúk ritka agydaganatban szenved. Most egy speciális életmentő műtétre gyűjtenek, mely nélkül Archie valószínűleg nem marad életben.

A hároméves Archie Vaughan szülei akkor kezdtek el aggódni, amikor Archie június elején furán oldalra döntötte a fejét. Egy idő után a mozgása is ingataggá vált, ekkor vitték el egy teljes CT és MRI vizsgálatra. A diagnózis lesújtó volt: Archie fejében egy ritka, agresszív agydaganatot találtak - írja a LeedsLive.

Június 25-én a helyzet tovább rosszabbodott: a család azt a megsemmisítő hírt kapta, hogy a daganat nem műthető és kemoterápiára sem lesz lehetőség. Archie állapota azóta tovább romlott, már a kezét is alig tudja használni és kis mosolya is kezd halványulni. Csalódott, mivel nem tudja elvégezni azokat a dolgokat, amelyeket korábban, és bár normális körülmények között imádott szaladgálni, agydaganata ezt már nem teszi lehetővé. A család most egy tengerentúli műtétre gyűjt, mely az egyetlen túlélési esélyt jelenti a kisfiú számára.

Sajnos nem Archie az egyetlen kisgyermek, akit nagyon fiatalon támadott meg a rák. A pár hónapos Jacob Mortimernél februárban diagnosztizáltak agydaganatot, állapota annyira súlyos, hogy nem lehet már megmenteni. Édesanyja először összeomlott, majd gyűjtést szervezett, hogy különleges módon ünnepelhessék meg a kisfiú első születésnapját.