Ripli Zsuzsi édesanyjánál súlyos betegséget diagnosztizáltak: leállt a csontvelő működése, nem termelte a vér alkotóelemeit. A hetekig tartó vizsgálatok után kiderült, hogy csontvelő-átültetésre van szüksége. A színésznő édesanyja volt a donor. A beavatkozás sikeres volt, ám a gyógyulás ennek ellenére évekig is eltarthat.

"Teljesen nyugodt csak akkor leszek, ha anya teljesen meggyógyult, de ez még nagyon hosszú útnak ígérkezik. (...) Itthon is olyan körülmények között éli a mindennapjait, mintha kórházban lenne. Ki kellett alakítani steril szobákat, hiszen nem csak a hálót, de a fürdőt és minden helyiséget fertőtleníteni kell, amerre megfordul. Minden nap cserélni kell a pizsamát, az ágyneműt, mindent, amit használ, tisztítani kell. Idegenek nem mehetnek be a lakásba, ha ő kijön nagy ritkán egy vizsgálatra, csakis védőruhában és maszkban teheti meg, és ez még nem minden, az ételekre is figyelni kell. Anyukám csak feldolgozott vagy felforralt ételt fogyaszthat és azt is csak frissen elkészítve, maximum 24 óráig tárolva. Kell szednie kilökődésgátló gyógyszereket, és még legalább két-három hónapig így kell élnie, de az első vérképei már javuló értékeket mutatnak, jó irányba megyünk" - mondta a Blikknek Zsuzsi, aki követői segítségét is kérte édesanyja gyógyulásához.