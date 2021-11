A szépség sokféle lehet, s míg egyesek megszállottan törekednek arra, hogy eszményinek tűnjenek, addig mások szemében nem csupán az a szép, ami tökéletes. Például manapság nagy divat lett ismét szeplősnek lenni, holott pár évvel ezelőtt még ujjnyi alapozóval próbálták elfedni az érintett nők ezeket az apró „szépséghibákat". A vitiligóval küzdő emberek pedig sokszor szégyenkezve néztek a tükörbe. Az utóbbi években szerencsére egyre több olyan képet látunk, ahol kifejezetten nem mindennapi kinézetű modellek mosolyognak ránk, így a vitiligo látványa sem szokatlan már, s szinte természetesnek vesszük, hogy egyeseknek foltos a bőre.

Mi is az a vitiligo?

Az első kérdés, amely a legtöbbünk fejében megszületik, ha vitiligóban érintett személyt látunk, hogy vajon mitől vált ilyenné a bőre? Emlékszem, amikor először futottam bele egy ilyen képbe, azt hittem, hogy valamilyen égési sérülést szenvedett az illető, s annak nyomán lettek foltjai. Ezzel szemben a valóság az, hogy a vitiligo egy olyan gyógyíthatatlan betegség, amelynek során a bőr elveszíti a melanintartalmát, s emiatt kifehéredik. Ennek oka, hogy a melanint termelő sejtek – amelyek egyaránt felelnek a haj, a szem és a bőr színéért is – elhalnak vagy egyszerűen képtelenek lesznek festékanyagot előállítani. Leginkább a fénynek kitett területek érintettek, így gyakran fordul elő az arcon, a karokon és a lábakon, de voltaképpen bárhol megjelenhetnek a foltok, sőt akár a haj, a szemöldök, a szempillák, férfiaknál pedig az arcszőrzet is világosabbá válhat.

Az, hogy vajon mitől csökken vagy szűnik meg a melanintermelés, kész rejtély, hiszen a pontos okot az orvosok sem ismerik. A kiváltó tényezők között legtöbbször autoimmun betegséget sejtenek a szakemberek, amelynek következtében a test maga pusztítja el a melanocitákat, de szintén nagy jelentőséget tulajdonítanak a genetikának, hiszen családi halmozódás is megfigyelhető a fehérfolt-betegség előfordulásával kapcsolatban, ahogyan a stressz, a különféle traumák, de akár a napégés is szerepet játszhat a kialakulásában.

Mit tehetünk ellene?

A vitiligo nem fertőző, nem fájdalmas, mégis a legtöbb érintett számára zavaró jelenség, amelytől - érthető módon -, szeretnének megszabadulni. A megjelenő fehér foltokról mindenképpen érdemes szakemberrel konzultálni, a vitiligo ugyanis valamilyen egyéb betegség, kezelés vagy gyógyszer velejárójaként is jelentkezhet, és csak egy alapos vizsgálat után tudja eldönteni a kezelőorvos, hogy milyen terápiát érdemes alkalmazni. Az esetek többségében a fényvédelmen és az esztétikai korrekción – alapozó, korrektor használata – túl más kezelést nem szoktak javasolni, ám előfordulhat, hogy szteroidokat, immunmodulánsokat esetleg fotokemoterápiát alkalmaznak vagy éppen a nem érintett területeken használnak melanint lebontó hatóanyagokat, hogy egységesebb összképet mutasson a bőr.