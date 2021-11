Kóbor felesége nagyon erős nő, de a mostani helyzet őt is megviseli. Zsóka mindig óvta férjét, így most kifejezetten rosszul viseli, hogy nem lehet mellette a kórházban, hogy vigyázzon rá és támogassa gyógyulását.

"Zsóka imádja a férjét, lényegében csak akkor vannak külön, ha messze mennek nyaralni. Mecky nem szeret repülni, így Zsóka és közös lányuk, Léna együtt szoktak utazni, ám akkor is állandó kapcsolatban vannak" - mesélte a Blikknek Zsóka egyik ismerőse.

Néhány napja rosszul érezte magát Kóbor János. Eleinte nem akart kórházba menni, de a család unszolására befeküdt egy intézménybe. A zenész nem vette fel a Covid elleni védőoltást.

"Nagyon erős nő, aki mindent kézben tart, de nem csoda, hogy most fél. A férje a mindene, és aggódik az egészségéért. Nagyon reméli, hogy Mecky hamarosan felépül, és otthon lehet velük. A hírzárlatnak egyetlen oka van: Zsóka nem szereti, ha negatív gondolatok veszik őket körbe. Mindig is azt vallotta, pozitívan kell gondolkodni, nem szabad a rossz dolgokat bevonzani. Ezért sem akarja, hogy aggasztó hírek jelenjenek meg a férjéről. Ráadásul mindenki nála érdeklődik, mert az orvosok csak a szűk családnak adnak tájékoztatást Mecky állapotáról, így azon felül, hogy dolgozik, otthon van a lányukkal és a férjéért aggódik, még a telefonja is egész nap csöng, mert mindenki tudni szeretné, mi van Jánossal" - folytatta a barát.

"Zsóka minden áldott nap megy és tárgyal az orvosokkal, hogy milyen állapotban van Mecky, és hogy mi a következő lépés, mik a kilátások Sajnos, nem tudok mit mondani, mert a család megkért minket, hogy amíg nincs változás, addig ne beszéljünk" – mondta a Blikknek Trunkos András, az Omega menedzsere.