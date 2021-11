Judy az elmúlt több mint húsz évben rengeteg sikert ért el, számtalanszor bebizonyította, hogy kitartása példaértékű. Nemrég például 10 kilótól szabadult meg, egy tudományos formula segítségével, pedig 45 év felett már nem könnyű lefogyni.

„Mindössze 17 év korkülönbség van köztünk az édesanyámmal, miután felcseperedtem abszolút olyanok lettünk, mint a barátnők. A tesóm születésekor 22 éves volt anya, korán fel kellett nőnie, feláldozta a fiatalságát értünk, nagyon sok mindent feladott miattunk és apukám miatt. A nagymamám rengeteget segített, ő volt a második anyukám, velünk lakott, olyan volt, mintha mi is a gyerekei lettünk volna anyukám és anya bátyja mellett. A mamám nagyon sokáig velünk volt, szeretném, ha anyával is így lenne, és vigyázna az egészségére, féltem őt. Ő is szeretne fogyni, látja is, hogy mi lenne az út, de nem tudja rávenni magát, nála még nem jött el az a pont. Tőle örököltem a hajlamot, sokat volt bajom a kilókkal" – magyarázta Judy, aki szinte soha nem került összetűzésbe az édesanyjával, még kamaszkorában sem.

„Amikor kamaszok voltunk, akkor anya volt a »jó zsaru«, apa volt szigorú. De igazából nem is voltak velem gondok, bár cserfesebb voltam, de sosem éltem vissza anya jóindulatával. Szófogadó gyerekek voltunk. Apukám mondta is, hogy »te soha nem voltál igazán rossz, mindig azért tudtak átvágni, mert a jó szíved vezérelt«. Nálunk az őszinteség volt a legfőbb szabály, hogy mindig mondjam el azt, hol vagyok és kivel, mert ha történik velem valami, akkor tudnak csak segíteni. Egyszer füllentettem anyának: Szolnokról átmentünk a haverjaimmal Ceglédre diszkóba, de én végig a fal mellett álltam és rosszul éreztem magam, hogy nem mondtam igazat a szüleimnek. Akkor egyszer történt ilyen, ez azóta is bennem van. Anya amúgy is tudta, hogy mikor hazudok, a kamut nem nekem találták ki, azóta sem hazudok soha! Féltettek engem, ahogy én is Maját, és én is ugyanarra tanítom őt" – emlékezett vissza az énekesnő.