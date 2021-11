Köböl Anita műsorvezető az Instagramon tudatta követőivel, hogy a betegség őt is ledöntötte a lábáról. A sztáranyuka a tünetei alapján szerencsére nem koronavírussal fertőződött meg, ám mégis reméli, hogy hamar túl lesz a betegségén.

A műsorvezetőnő ráadásul a kislánya mellett küzd meg a betegséggel, de szerencsés, hiszen kap segítséget. Édesapja gyakorta átjár az unokájáért, így nemcsak Anita tud nyugodtan pihenni, hanem a büszke nagyapa is tudidőt tölteni az unokájával. A nita úgy gondolja, hogy szervezete most is azt jelzi, hogy az utóbbi időben kissé túlhajszolta magát:

"A túlélésért küzdöttem" – írta a műsorvezető.