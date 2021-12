Timellát 8 nappal ezelőtt operálták, a szépségkirálynőnek mandulaműtétje volt. Pár nappal a műtét után még lelkesen számolt be javuló állapotáról, de aztán rájött, hogy korai volt az öröm, a fájdalmai inkább erősödtek, mint múltak.

A Dancing with Star egykori győztese nem tud egyedül hajat mosni, de az evés és az ivás is nehézséget okoz neki.

Nyolc nappal az opeárció után kontrollon járt, amiről Insta-posztban tájékoztatta követőit:

„1 hetes kontrollon jártam. Persze ha már kimozdultam elintéztem egy-két dolgot és megmostuk a hajam is (otthon nem tudtam megmosni mert nem hajthatom előre a fejem és nem érheti meleg víz a tarkóm a vérbőség elkerülése végett.) Legalább egy fokkal jobban érzem magam a bőrömben ellenben azzal, hogy 8. napja szétszakad a torkom.A Doktor Úr szerint minden rendben halad, gyógyul a seb ami szerencsére nem vérzett be. Továbbra is nyugiban kell legyek fájdalomcsillapítókkal és puha ételekkel de kezdem látni a fényt az alagút végén." - írta a rajongóinak Timi.