Az omikron variáns minden eddigi koronavírus mutációnál gyorsabban terjed. A nemzetközi tapasztalatok szerint enyhébb, náthaszerű tünetekkel jár, de a gyerekeknél fáradtság, fejfájás, étvágytalanság és bőrkiütés is előfordulhat.

Stanley Spinner, egy texasi orvos a CNN-nek nyilatkozta, hogy az omikron miatt kevesebb felnőtt, de egyre több gyerek szorul kórházi ellátásra, bár arra nem találtak bizonyítékot, hogy a gyerekeknél súlyosabb betegség alakulna ki, írja a Bors online.

Magyarországon december 15. óta be lehet oltatni az 5 és 11 év közötti gyerekeket is, akik a harmadannyi hatóanyagú Pfizer vakcinára kevesebb oltási reakcióval és magasabb immunválasszal reagálnak, mint a felnőttek.

„A tünetmenteseknek is lehet poszt-Covid szindrómájuk, ami a 18 alattiak 10-15 százalékát érinti, ezért is jó, hogy sok szülő beoltatta kisgyermekét is" – nyilatkozta Szlávik János infektológus főorvos a TV2-nek.