Az országos tiszti főorvos volt a TV2 reggeli műsorának vendége. Müller Cecília a Mokkában árulta el, hogy az itthoni megbetegedések 94 százalékát már az omikron okozza, de megjelent az alvariánsa, a lopakodó omikron is. Müller kiemelte, hogy a szokásos PCR-teszttel a lopakodó mutáció is kimutatható, de sok mást teszt nem képes felismerni. Ezért is kapta a lopakodó nevet.

A jelenlegi tapasztalatok alapján aggodalomra semmi ok, az új mutáció is ugyanolyan tüneteket okoz, mint a sima omikron. A tiszti főorvos szerint úgy tűnik, hogy az új változat nem fog különösebb járványügyi kockázatot okozni.

Habár még mindig magas a naponta regisztrált új fertőzöttek száma, Müller Cecília bizakodó, ugyanis naponta csökkennek ezek az értékek. Több hazai szakember is azt jósolja, hogy a napokban elérhetjük az ötödik hullám csúcsát.