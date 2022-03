Az Európai Bizottság adatai szerint a vizekbe kerülő szemét 80 százaléka műanyag, ráadásul ezeket a lassan bomló műanyagokat már a vízi állatok szervezetében is kimutatták. Ebből pedig egyenesen következik, hogy már az emberi élelmiszerláncban is jelen vannak.

Az Európai Unió már 2019-ben lépéseket tett annak érdekében, hogy ezt a számot csökkentsék. Azt kérte az EU a tagállamaitól, hogy 2021-ig mindent ültessenek át a saját jogszabályaikba. A törvényben korlátozott műanyagok egyébként az összes tengeri szemét 70 százalékát teszik ki, melyek közé tartoznak az egyszerhasználatos műanyag tányérok, poharak, ételtartók és evőeszközök, valamint a szívószálak, a fülpiszkálók és a lufik műanyag pálcikái is.

Magyarországon 2021. július 1-től be is tiltották ezeknek a műanyagoknak a használatát, ezen felül a magyar jogszabály kiterjed a műanyag zacskók használatának korlátozására is.

Európa és Magyarország már lépéseket tett azért, hogy a gyerekeid egy tisztább világban tudjanak élni. Te is képes vagy arra, hogy tegyél pár egészséges lépést az ő jövőjükért?

A legalapvetőbb, amit már nagyon sok ember használ, az a műanyag zacskó helyett a vászontáska. Csak be kell dobnod a táskádba, és amikor vásárolsz, mindig kéznél lesz. Látod, ez egy nagyon egyszerű lépés. Van már olyan háló is, amelybe a zöldségeket és gyümölcsöket teheted, így ahhoz sem kell többé nejlont használnod. Az ivásnál is oda tudsz figyelni a környezetedre. A PET palackok helyett mindig hordj magadnál kulacsot, amit már nagyon sok helyen újra tudsz tölteni a városban. Ha reggelenként szívesen szaladsz be egy kávéra a kedvenc kávézódba, akkor nem árt, ha beszerzel egy többször használatos elviteles poharat, ezzel is kevesebb műanyagot termelsz. Műanyag fogkefe helyett használj bambuszból készült fanyelű fogkeféket. A papírszalvétát és a papírtörlőt is lecserélheted vászonszalvétára és konyharuhára. Ugyanolyan jó szolgálatot tesz, és mosás után újra fel tudod használni. Papírzsebkendő helyett textilzsebkendőbe fújd az orrod. A sminklemosó vattakorongok és nedves törlőkendők helyett vegyél inkább textilből készült, többször használatos, mosható párnákat. A műanyag tárolódobozok helyett használj a konyhában csatos üveget, vagy befőttesüveget. A takarítószereket is cseréld le környezetbarát szerekre: észre sem veszed majd a változást, és mégis véded vele a Földet. Már a tamponnak és az eldobható betétnek is van többször használatos alternatívája: az intimkehely és a mosható betét. Eldobható pelenka helyett is lehet már mosható pelust használni. Nyugi, ez már nem olyan, mint a régi időkben volt. Műanyag ragasztószalag helyet használj papír ragasztószalagot. A kiemelő filcek sem tesznek jót a környezetünknek, helyette egy nagyon egyszerű, de nagyszerű alternatíva a színesceruza. A mesterséges illatokat is cseréld le az otthonodban friss illóolajokra: nem is hinnéd, mennyi jótékony hatása van! Ha használsz szárítócsipeszt, akkor mindenképpen fát válassz a műanyag helyett. A legtöbb háztartásban megtalálható a légycsapó, de figyelj arra, hogy ebből se műanyagot vegyél: van erre is fanyelű, bőrből készült változat.

Nagyon sok sok lehetőség van még, ha védeni szeretnéd a bolygót, ám ha csak a fentiek közül betartasz ötöt, hosszú távon már akkor egészségesebb hely lesz a Föld. Hidd el, nem lesz olyan nehéz, és lépésről lépésre haladva, egyre több dolgot fogsz lecserélni többször használatos eszközökre.