Nemcsak az illatuk jó, de a hatásuk is. Pillanatok alatt befolyásolják a hangulatunkat, a közérzetünket, serkentik az elménket és szépítő hatásuk is van.

A növényekben az illóolajok bárhol megtalálhatóak: a levelekben, a virágokban, a gyantában, a gyökerekben, a magvakban, a füvekben, és a fa kérgében. A citrusféléknél pedig az illóolaj a héjban található meg.

Az illóolajok hatásaA natúrkozmetikumokban a szintetikus illatanyagok nem megengedettek, ezért ezeket a természetes olajokkal helyettesítik, amelyek erős hatást fejtenek ki. Az illóolajoknak antibakteriális sőt, öregedésgátló hatásuk is van, csak meg kell találni a megfelelőt.

Például:

A rózsás muskátli támogatja a bőr feszességét.

A tömjénolaj a vérkeringést serkenti, amely támogatja a bőrsejtek nagyobb osztódását, ami pedig a bőr regenerálódását segíti elő.

Mindegyik olajnak más-más különleges hatása van. A legismertebb - minden bizonnyal - a levendulaolaj, amelynek lazító hatása van.

A jó közérzetért a citromfű vagy a zsályaolaj a felelős.

A koncentrációban a citrom,- boróka- vagy rozmaringolaj tud segítséget nyújtani.

A nyugtató alvásban pedig a kőfenyő,- vanília- vagy mimóza olaj lehet a segítségünkre.

Az emésztési zavarokat az édeskömény tudja javítani.

A borókát az ízületi fájdalmakra, az ödémára és a reumatikus panaszokra is éppoly szívesen használják, mint májgyengeség esetén.

A majoranna feloldja a letapadt nyákot, így a köhögést csillapítja.

A mirha, más néven szomáliai balzsamfa illóolaja kitűnően hegesít és fertőtlenítő, gyulladásgátló hatása is van.

"Illatos iskola" kísérlet

A 2000-es években Axel Maier aromaterápiás szakértő elindította az "illatiskola" projektet. Axel körülbelül három hónapon keresztül illatosította egy általános iskola osztálytermét természetes, esszenciális levendula-, narancs- és citromolaj keverékével, mert meg volt győződve arról, hogy ez a keverék pozitív hatással van a tanulók hangulatára és javítja a tanulási képességüket is. A kísérlet végül megerősítette feltételezését. Mára számos németországi iskolában sikeresen futnak az „Illatos iskola" kampányok.

DIY az illóolajokkalAz illóolajoknak nagy erejük van, ezért a következők érvényesek rájuk: "a kevesebb néha több" - már egy csepp is nagyon sokat tud segíteni. Ha például ezeket az esszenciákat az otthoni gyógyfürdőben szeretnéd használni, akkor jobb, ha nem közvetlenül a vízbe csöppented, hanem előbb hígítsd valamiben. Például zsíros anyagokban, avokádó- vagy mandulaolajban, esetleg mézben.

Tipp: Öt csepp (pl. levendula) olaj egy evőkanál mézben feloldva is elég egy teljes fürdőhöz. Csak keverd össze, add a fürdővízhez és lazíts!

Az eltarthatóságukA legtöbb kozmetikai hatóanyag ellenségei az illóolajok ellenségei is: a fény, a levegő és a hő. Ez a trió oxidációs folyamatokhoz vezet, és így olyan anyagok képződnek, amelyek irritálhatják a bőrt. Ezért tárolják ezeket sötét üvegedényekben. Vannak érzékenyebb olajok, amelyeket muszáj 12 hónapon belül felhasználni, de van olyan illóolaj is, ami olyan, mint a jó bor: az évek során érik be.

Allergiás reakció

Figyelj oda, hogy bár tiszta, természetből származó anyagokról van szó, az illóolajok mégis allergiát válthatnak ki. A nikkel után az illatanyagoknál alakul ki leggyakrabban a kontaktallergia. Számos jel utal arra, hogy az ember érzékeny rá: a száj és a torok nyálkahártyája az aromás olajok belélegzésekor érzékennyé válik és köhögő reflexet vált ki. Az orr elkezd folyni, a szem pedig könnyezni. A bőr kipirosodik, viszket, vagy felduzzad.



Ha bármelyik reakciót észleled magadon, feltétlenül fordulj orvoshoz!