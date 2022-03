Cikkünkben összegyűjtöttünk 10 olyan bizarr fóbiát, amitől a világban rengetegen szoronganak, mégis, talán sosem hallottál róla.

1. Arachibutyrofóbia

Azaz félelem attól, hogy mogyoróvaj tapad az illető szájpadlására, vagy a szája bármely részére. Egyeseknek nem okoz gondot, ha kis mennyiségben fogyasztanak belőle, de vannak, akik minden olyan terméket elkerülnek, ami földimogyorót tartalmaz. A fóbiának számos oka lehet, például a ragacsos textúráktól vagy a fulladástól való félelem is.

2. Fobofóbia

Fóbia a fóbiától. Azok, akik attól pánikolnak, hogy fóbiában szenvednek, tulajdonképpen vesztes harcot vívnak önmagukkal. Gyakori tünete a szorongás, ami az alany felett könnyedén képes átvenni az irányítást. Ha a rettegés koncentrálódik egy tárgy vagy egy szituáció körül, akkor újabb és újabb fóbiák alakulhatnak ki.

3. Emetofóbia

Ha valaki megrémül a hányástól, akkor könnyedén lehet, hogy emetofóbiával küszködik. Nem csupán undorodik attól, ha akárki elhányja magát előtte, hanem akár pánikrohamot is kaphat. Aki ebben a fóbiában szenved, az tudatosan kerüli az olyan társas helyzeteket, ahol akárcsak a lehetősége is fennáll annak, hogy egy ember rosszul lehessen.

4. Hippopotomonsztroszeszquipedaliofóbia

Kapaszkodjunk meg: a fenti fóbia a hosszú szavaktól való félelmet jelenti. Mit érezhet az a páciens, akivel közlik, hogy rettegése tárgyának ez az elnevezése? Ráadásul a szó 36 betűből áll! A fóbiához hasonló még a verbofóbia, ami a szavaktól való félelem, valamint az onomatofóbia, ami bizonyos kifejezések vagy nevek hallásától való ijedtséget jelenti.

5. Papirofóbia

Önmagában a papír ártalmatlan, de ha valaki retteg tőle, akkor képes már a látványától is kimenekülni a világból. Ha egy ember ebben szenved, akkor attól fél, hogy a papír kárt tehet benne, de az írás gondolata is iszonnyattal tölti el. A legdöbbenetesebb, hogy a félelem testi tüneteken keresztül is megmutatkozik, azaz légzési problémákat, valamint pánikrohamot is okozhat.

6.Omfalofóbia

Ha azok közé tartozol, akik várják, hogy a hasukat süttethessék nyáron, akkor biztosan nem szenvedsz ebben a bizarr fóbiában. Az omfalofóbiás fél a köldököktől, és nemcsak másokétól, hanem a sajátjától is. Aki bepánikol a köldök látványától, azt a strandon csakis egyrészes fürdőruhában fogod látni.

7. Gefirofóbia

Teljesen normális, ha valaki megijed attól, hogy át kell kelnie egy rozoga hídon, azonban ez elképzelhetetlen egy gefirofóbiás számára. Ha mégis arra gondol, hogy ezt meg kell tennie, akkor kiveri a víz, vagy akár egy pánikroham is rátörhet. Napjainkban terápiával is szokták kezelni a gefirofóbiás betegeket.

8. Thalassofóbia

A felnőtt emberek több mint a fele szenved ebben a fóbiában, ami a tengertől, óceánoktól, de akár a vízi utazástól való félelmet is jelenti. Valószínűsíthető, hogy gyerekkori trauma vagy vízparton történt baleset állhat a hátterében. Ha a víz közelében hányinger, szapora szívverés vagy izzadás tör rád, akkor biztosan te is thalassofóbiás vagy.

9. Pápafóbia

A pápa bármennyire is ártalmatlan, a világban mégis akad olyan, aki ha meglátja, garantáltan rosszul lesz tőle. A fóbia egyébként összefügg a szentektől és az egyházi hagyományoktól való félelmekkel is.

10. Szomnifóbia

Sokan várjuk, hogy hétvégén ki tudjuk pihenni magunkat, és hogy ne az ébresztőóra keltsen fel minket. Ezzel szemben a szomnifóbiások úgy gondolják, hogy az alvást minden esetben el kell kerülni. Éberen fognak virrasztani attól rettegve, nehogy véletlenül elbóbiskoljanak.