Láttál már felnőtt, komoly embert, aki a fogorvos gondolatától, főként a látványától egy pillanat alatt alakul át remegő és rettegő kisgyerekké? Talán meg is mosolyogtad, ugye? Pedig nem gyávaságról, gyerekességről, vagy bármi hasonlóról van szó, hanem a dentofóbiáról.

A fogaink egészsége éppen ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik szervünké, mégis sokan igyekeznek kerülni a fogászatot, és már csak akkor keresik fel a fogorvost, amikor valóban vészhelyzet alakul ki. Inkább tűrik a fájdalmat, elnézik, ahogy teljesen tönkremennek a fogaik, csak abba a bizonyos székbe ne kelljen beülni.

Pedig a fogorvosi kezelés ma már gyakorlatilag fájdalommentes, legyen szó húzásról tömésről, pótlásról, vagy gyökérkezelésről. Ám, aki dentofóbiával küzd, annak ez nem számít, őt észérvekkel nem lehet meggyőzni..

Mi a dentofóbia?

A szorongás valójában egy ördögi kör, ami önmagát generálja. Maga a fóbia számtalan okból kialakulhat: van, aki minden orvostól fél, van, akinek van egy gyerekkori rossz élménye, de kialakulhat felnőttkori fájdalmas kezelés miatt is, vagy egy durvább, nem túl megértő doktor miatt is. Ugyanakkor nem kell, hogy saját élményen alapuljon, sokan a mások által mesélt horrorsztorik miatt nem mennek a fogorvos közelébe sem.

A fóbia, ahogy minden más fóbia is, nem egyszerű félelem. A rettegésnek ebben a mélységében nem segít, ha rászólunk a másikra, hogy "ne gyerekeskedj, ülj be abba a székbe", és a megszégyenítés sem használ, különösen nem segít, sőt!

Aki látott már dentofóbiás embert, tudja, hogy az addig kedélyesen beszélgető ember abban a pillanatban, hogy ő kerül sorra a fogászaton, rémületbe esik, menekül, tagad és elutasít mindent és mindenkit. Gyakorlatilag a túlélésért harcol, és épp emiatt akár veszélyes is lehet.

E sorok írója is látott már huszonéves felnőtt férfit kisgyerekké zsugorodva menekülni a fogászat folyosóján, miközben ápolók rohantak utána, bekergették a rendelőbe, ahol még egy darabig kiabált, aztán csendben maradt. Megkapta az altatóját, és onnantól kezdődhetett a kezelés.

Hogyan győzhető le a félelem?

Ha a dentofóbiás talál egy olyan fogorvost, akiben a családja vagy hozzá közelálló barátja megbízik, és a félelmén úrrá tud lenni, és akár segítséggel, de sikerül eljutnia egy kezelésre, ahol nem szerez kellemetlen élményt, az jó kezdet.

Ha kialakult a bizalom, és rendszeresen eljár a már ismerős orvoshoz, akkor előbb-utóbb eljuthat odáig, hogy megérti, hogy a fogorvos nem bánt, hanem segít; a kezeléstől nem kell félnie, biztonságban van, nincs kiszolgáltatva, nem kell menekülnie.

Mi a megoldás, ha valaki nem tudja legyőzni a félelmét?

Ma már több magánrendelőben lehet kérni bódítást vagy altatást: aki nem tud úrrá lenni a rettegésen, annak ez lehet megfelelő megoldás, bár a rendelőbe akkor is el kell menni, és ott a székbe be kell ülni. Ehhez általában szakszerű ápolói segítséget nyújt az adott rendelő, de szükség lehet egy családtag vagy barát meggyőző készségére és/vagy fizikai erejére is.

Aki a magánrendelést nem engedheti meg magának, annak is létezik megoldás. A nagyvárosok többségében elérhető az ingyenes, bódításos és altatásos fogászati kezelés, például a SOTE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán profi, kedves és türelmes orvosok és ápolók várják a fogorvosoktól, fogászati kezelésektől rettegő betegeket.

A fogbetegségeket kezelni kell, különben nagyon komoly, nem csak fogászati problémákat okozhatnak. Ezért ha van olyan rokonod, családtagod, barátod vagy ismerősöd, aki dentofóbiától szenved, segíts neki, hogy meg tudjon küzdeni a félelmeivel, ha másképp nem, akkor pozitív történetekkel és egy jó fogorvos ajánlásával.