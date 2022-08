A rajongók egy emberként imádkoznak Hallerért, akit nagyon megvisel a rákbetegség és a kezelés is. Hetekkel a diagnózist követően most jelentkezett először, és a Borussia Dortmund drukkerei szinte sokkot kaptak a látványtól, annyira megváltozott a fiatal focista. Sebastien nagyon lefogyott és a haja is kihullott.

A focistáról készült legújabb képet felesége tette közzé saját Instagram-oldalán, a mindössze 24 óráig elérhető történetében. A poszt azóta lekerült, de az Origo Sport oldalán megtekinthetitek a Hallerről készült fotót.